Colombia se sigue consolidando como un actor clave en el crecimiento del comercio electrónico regional

El comercio electrónico en América Latina vive una etapa de expansión sin precedentes, con Colombia destacándose como uno de los países con mayor velocidad de crecimiento. De acuerdo con el Observatorio Digital de la ONU, el 97% del tráfico hacia plataformas de comercio electrónico en la región se concentra en seis mercados: Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia y Perú.

Aunque Brasil y México lideran en volumen, Colombia, junto con Argentina y Perú, se perfila como un mercado estratégico por su acelerado desarrollo digital. Se estima que las ventas minoristas en línea en la región alcanzaron los 117 mil millones de dólares en 2023 y crecerán a una tasa anual compuesta del 16,7% hasta 2030.

Entre los factores que impulsan este avance destacan el uso del móvil como principal canal de compra -el 75% de los usuarios adquiere productos desde su celular-, el auge del comercio social y el papel creciente de las fintech en la inclusión financiera.

Las certificaciones internacionales fortalecen la confianza de los usuarios y la competitividad de las empresas en el entorno digital. | Foto: rawpixel.com

El desarrollo del sector también plantea nuevos retos relacionados con la seguridad de la información, la continuidad de negocio y la confianza de los consumidores. En este contexto, expertos del sector destacan la importancia de que las empresas adopten certificaciones internacionales como las normas ISO e IEC, que garantizan buenas prácticas en calidad, gestión de datos y protección de la privacidad.

“Colombia no sólo está ganando terreno en volumen de transacciones, sino que está incorporando prácticas digitales de última generación, lo que la coloca entre los países más innovadores de la región”, señaló William Vizcaíno, director general de NYCE en Colombia.