Colombia ocupa el quinto lugar mundial en percepción de buen rumbo, según Ipsos

Colombia ocupa el quinto lugar entre 30 países en percepción de buen rumbo, según el estudio What Worries the World?, de Ipsos. La encuesta, realizada entre el 21 de agosto y el 4 de septiembre de 2026 a 25.010 adultos, encontró que el 52 % de los colombianos considera que las cosas van por buen camino, ocho puntos porcentuales más que en agosto y 16 más que en septiembre de 2025.

Pese a esta percepción, el 62 % califica la economía nacional como mala, aunque este indicador disminuyó seis puntos frente al mes anterior. En cuanto a las principales preocupaciones, el desempleo ocupa el primer lugar, con 36 %, seguido del crimen y la violencia (33 %), la pobreza y la desigualdad social (32 %), la corrupción (31 %) y la salud (26 %).

En la comparación internacional, Colombia se ubica detrás de Singapur (80 %), India (70 %), Malasia (65 %) y Hungría (62 %). La proporción de colombianos que percibe un rumbo favorable supera en 14 puntos el promedio mundial, de 38 %.

Sin embargo, la valoración económica coincide con la tendencia global. Según Felipe Castro, director de Asuntos Públicos de Ipsos Colombia, el 38 % de las personas considera buena la economía, tanto en el país como en el promedio de las naciones consultadas.

En materia de desempleo, Colombia registra siete puntos porcentuales más de preocupación que el promedio mundial, de 29 %. Por su parte, la inquietud por el crimen y la violencia cayó cuatro puntos en un mes y 16 en el último año, hasta el 33 %, un punto por encima de la media global.

“Ahora, de acuerdo con los resultados que encontramos, en los demás temas sociales y económicos el panorama es mixto, ya que la pobreza y la desigualdad preocupan a 32% de los colombianos frente a 29% en el mundo y la corrupción a 31% frente a 27%, mientras que la inflación inquieta a solo 18% en el país frente a 29% en el promedio global. Por su parte, la salud, con 26%, completa el grupo de los cinco temas principales en Colombia”, asegura el experto.

El estudio también identificó preocupaciones particulares: el medio ambiente inquieta al 19 % de los encuestados, el porcentaje más alto entre los 30 países, mientras que el terrorismo alcanza el 20 %, el segundo registro mundial.

Ipsos aclaró que la muestra colombiana, de aproximadamente 500 adultos, es más urbana y educada que la población general y tiene un margen de error de más o menos cinco puntos porcentuales.