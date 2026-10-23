Bancolombia alcanza una cartera agroindustrial de $18,2 billones, con un crecimiento anual de 19 %

Bancolombia alcanzó un saldo de cartera de $18,2 billones en el sector agroindustrial, tras registrar un crecimiento anual de 19 %. La entidad financia a productores, comercializadores, transformadores y empresas de servicios de apoyo en diferentes regiones del país, con presencia en actividades como avicultura, caña de azúcar, arroz y ganadería.

Entre enero y septiembre de 2026, el banco destinó $11,7 billones a proyectos agroindustriales, recursos orientados al capital de trabajo, la modernización productiva, la incorporación de tecnología y la expansión hacia nuevos mercados. Actualmente, acompaña a más de 333.000 clientes del sector.

La entidad participa en Expo Agrofuturo 2026, en Bogotá, donde presenta alternativas de financiación y servicios para las distintas etapas de las cadenas productivas. Entre ellas se encuentran el leasing para la adquisición de maquinaria y equipos, las soluciones de comercio exterior y las herramientas para gestionar riesgos cambiarios.

En 2025, mediante leasing, Bancolombia facilitó más de 950 importaciones de activos productivos por un valor superior a US$110 millones CIF.

La entidad también impulsa modelos como el Crédito Integrador, el Crédito Asociativo y los Encadenamientos Productivos. A través de estas alternativas, ha otorgado $528.000 millones y beneficiado a 7.300 productores. Entre enero y septiembre de 2026, destinó además $66.000 millones a proyectos liderados por mujeres del sector y $1,5 billones a iniciativas de agro sostenible.

Perspectivas para 2027

El equipo de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia proyecta que el producto interno bruto (PIB) agropecuario crecerá 1,6 % en 2027, después de una contracción estimada de 2 % en 2026. La recuperación de algunos cultivos y el crecimiento de las actividades pecuarias impulsarían este resultado.

El análisis también advierte sobre los efectos del fenómeno de El Niño en las áreas sembradas y cosechadas, así como sobre los impactos de la tasa de cambio en la competitividad de las exportaciones y los costos de los insumos importados.

Expo Agrofuturo 2026 se realiza en Corferias, Bogotá, hasta el viernes 23 de octubre, con la participación de productores, empresarios e importadores interesados en conocer la oferta de Israel, Alemania, Chile y Brasil.