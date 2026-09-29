Promociones

En sus marcas, porque llega el Black Friday: es hora de ahorrar para comprar

Se trata de las últimas promociones antes de la temporada de fin de año. Experta señala que la experiencia le está ganando la batalla al precio.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
29 de septiembre de 2026 a las 6:48 p. m.
Black Friday
Black Friday Foto: Getty Images
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento
Suscríbase ahora
*Aplican términos y condiciones