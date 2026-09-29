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En sus marcas, porque llega el Black Friday: es hora de ahorrar para comprar
Se trata de las últimas promociones antes de la temporada de fin de año. Experta señala que la experiencia le está ganando la batalla al precio.
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29 de septiembre de 2026 a las 6:48 p. m.
Black Friday Foto: Getty Images
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