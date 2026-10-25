El Concurso Nacional de Belleza celebrará sus 92 años de tradición y cultura

El Concurso Nacional de Belleza® anuncia que en sus 92 se llevará a cabo del 5 al 17 de noviembre de 2026. Bajo el concepto Colombia, tierra de culturas, esta edición destacará las costumbres, expresiones artísticas y tradiciones que reflejan la identidad de nuestro país.

Ibagué, Tolima, será el primer destino de las candidatas, donde el 6 de noviembre se realizará el Desfile en Traje Artesanal Colombia un país hecho a mano, ‘Así suena Colombia’, una celebración de la creatividad y las expresiones de los ritmos de las regiones.

Como es tradición, será Cartagena de Indias, donde las candidatas comenzarán su agenda oficial el 8 de noviembre. Entre los eventos más destacados se encuentran el Gran Desfile de la Independencia: La fiesta que nos une, el 12 de noviembre; el Festival Náutico de la Independencia, el 13 de noviembre; el Desfile en Traje de Baño y Elegancia Primatela, Las más bellas por Colombia, el 15 de noviembre; y la Elección y Coronación de la Señorita Colombia, el 16 de noviembre.

El público será el quinto jurado y podrá votar por su candidata favorita ingresando a concursonacionaldebellezacolombia.1voting.com.

Fiel a su lema ‘92 años, más que belleza’, el Concurso Nacional de Belleza reafirma su compromiso con la labor social, la promoción de la cultura y el reconocimiento del talento y liderazgo de la mujer colombiana.

En los próximos días, la organización compartirá más detalles de la programación oficial y anunciará la apertura del proceso de acreditaciones para periodistas, fotógrafos, medios de comunicación y creadores de contenido interesados en cubrir el certamen.