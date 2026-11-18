Muy cerca de Barranquilla, a unos 50 minutos, se encuentra uno de los destinos del mundo más apetecidos para la práctica de deportes náuticos como el kitesurf.

A una hora de Barranquilla: la playa de arena dorada ideal para descansar, comer ceviche fresco y practicar kitesurf

Se trata de Salinas del Rey, un lugar donde el viento se ha convertido en el principal impulsor de una transformación turística y social. Lo que comenzó como un lugar atractivo para practicar deportes náuticos es hoy un punto de encuentro de habitantes de la zona, deportistas colombianos y viajeros internacionales que han encontrado en el mar una pasión y una oportunidad para desarrollar nuevos emprendimientos.

Ubicado en el municipio de Juan de Acosta, este destino ofrece una manera diferente de disfrutar el Caribe colombiano. La experiencia puede comenzar con una clase de kitesurf, continuar con varios días de navegación o convertirse en una visita recurrente para quienes encuentran en sus playas y condiciones de viento motivos para regresar.

En poco más de una década, Salinas del Rey pasó de tener pocos alojamientos y una actividad deportiva incipiente a contar con escuelas especializadas, hoteles, restaurantes y viviendas de personas que decidieron invertir o establecerse cerca del mar.

La Playa Salinas del Rey es un destino ideal para aventureros. Foto: Gobernación del Atlántico/API.

Uno de los pioneros en reconocer su potencial fue Juan Pablo Melgarejo, quien llegó entre 2012 y 2013 y comenzó a promocionar el lugar a través de su escuela Kitesurf Experience. A esta iniciativa se sumó Kokohau Bungalows, un proyecto de alojamiento, que permite combinar la práctica deportiva con una estadía para compartir con otros viajeros.

Salinas del Rey se considera como un paraíso ecoturístico, rodeado de colinas que decoran el paisaje y le dan hogar a una gran variedad de fauna y flora representativas de la zona.

Es un espacio que con el tiempo se ha acompañado por la llegada de deportistas y visitantes extranjeros, especialmente franceses, así como de otros países europeos y de Estados Unidos. Algunos llegan por vacaciones, mientras otros prolongan sus estadías, regresan cada temporada o construyen viviendas para permanecer cerca de la costa.

Esta playa es considerada uno de los mejores destinos para practicar kitesurf en Colombia; está muy cerca de Barranquilla

La temporada de mayor actividad comprende los meses de diciembre a abril, cuando las condiciones del viento favorecen la práctica del kitesurf. A esta disciplina se suma el wing foil, deporte que utiliza una vela de mano y una tabla con hidroala para navegar y elevarse sobre la superficie del agua.

El destino también ganó proyección internacional con las paradas del GKA Kite World Tour realizadas en 2022 y 2023. Estos encuentros reunieron a deportistas de diferentes países y permitieron mostrar las condiciones del Atlántico para los deportes de viento.

Los deportes náuticos, gran impulsor del desarrollo en Salinas del Rey. Foto: Cortesía: Kitesurf Expirience/API.

Según información de la Alcaldía de Barranquilla, esta playa es reconocida por ser el segundo mejor spot en el mundo para la práctica del kitesurf.

Arquitectura y turismo deportivo

Un avance importante para este destino fue la puesta en funcionamiento, en 2025, del Centro de Deportes Náuticos Salinas del Rey, promovido por la Gobernación del Atlántico y diseñado por DEB Architecture y El Equipo Mazzanti.

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Inspirado en las formas de las dunas, el proyecto se integra al paisaje costero y ofrece infraestructura para escuelas deportivas y atención de visitantes. Su propuesta arquitectónica fue nominada en 2026 a los premios Obra del Año de ArchDaily, en la categoría de Arquitectura Deportiva.

El crecimiento de las actividades deportivas ha favorecido la apertura de alojamientos, restaurantes, viviendas vacacionales y otros negocios relacionados con el turismo. Así, los deportes náuticos se han convertido en una alternativa para dinamizar la economía y generar oportunidades para los habitantes de la zona.