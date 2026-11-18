Se acerca la Navidad y con ella la posibilidad de las familias de realizar planes distintos en escenerios únicos. Precisamente, este fin de año, Bogotá ofrece una experiencia para disfrutar desde las alturas: una pista de patinaje sobre hielo sintético.

Bogotá tendrá una experiencia de invierno con nieve real y temperaturas de hasta -16 °C esta temporada navideña

Esta plataforma está instalada en el helipuerto de la Torre Colpatria, a 196 metros de altura, desde donde es posible apreciar una panorámica de la capital, lo cual hace parte de la actividad.

Según la información oficial, la experiencia comienza con una visita guiada por el Mirador 360°, un recorrido de aproximadamente 40 minutos para observar la ciudad desde distintos ángulos y maravillarse con los alumbrados y decoraciones de la época.

Posteriormente, los visitantes podrán acceder a la pista y disfrutar de 15 minutos de patinaje, una alternativa para compartir en familia o con amigos durante la temporada decembrina.

¿Qué incluye la entrada?

La entrada, que tiene un costo de $120.000, incluye lo siguiente:

Acceso al Mirador 360° de la Torre Colpatria.

Recorrido guiado de aproximadamente 40 minutos.

15 minutos de patinaje en la pista.

Préstamo de botas para patinar.

Un bono de Tostao por valor de $4.000 por persona. Los bonos no se pueden acumular.

Recomendaciones y condiciones para participar

Según los organizadores, la actividad está dirigida a personas desde los 4 años. Los menores de edad deben estar acompañados por un adulto.

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Una de las recomendaciones es presentarse una hora antes del turno de patinaje reservado y llevar ropa cómoda.

Para llegar al helipuerto es necesario subir escaleras, por lo que la experiencia no es apta para personas con movilidad reducida.

Es importante tener presente que los elementos de protección personal no están incluidos en el valor de la entrada.

La Torre Colpatria se prepara para la temporada navideña. Foto: Getty Images

Durante la actividad habrá instructores encargados de orientar y supervisar a los participantes, aunque no ofrecerán acompañamiento individual permanente.

Si se presentan lluvias constantes, la actividad será suspendida por motivos de seguridad. Cualquier información sobre estas novedades se publicará en la cuenta de Instagram de la Torre Colpatria, a través de la cual también se tramitarán las solicitudes de reprogramación.

Los horarios en los que es posible disfrutar de esta actividad, que inicia el 7 de diciembre y se extiende hasta el 8 de enero, varían por franjas y van desde las dos de la tarde hasta las 9:40 de la noche. La preventa de la boletería inició el 16 de noviembre y las boletas se pueden adquirir solo en línea.