“Apenas es el inicio”: José Manuel Restrepo denuncia millonario contrato de la Vicepresidencia de Petro en ‘El libro de la verdad’

Tras la presentación de El libro de la verdad, aseguró que lo conocido hasta ahora “es apenas el inicio” y reveló una nueva actuación relacionada con recursos destinados a la estrategia de comunicaciones de la Vicepresidencia de la República.

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“Este ejercicio se mantiene activo y trasciende este libro”, afirmó Restrepo, al informar que dio instrucciones al Equipo Élite Anticorrupción para poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos encontrados alrededor del contrato interadministrativo suscrito entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y RTVC.

La actuación ya se concretó. Germán Calderón España, líder del Equipo Élite Anticorrupción, informó que, con autorización del vicepresidente, formuló ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia por presuntas irregularidades relacionadas con ese negocio jurídico.

¿Qué cuestionan del contrato?

De acuerdo con el documento presentado ante la Fiscalía, se trata del Contrato Interadministrativo n.⁰ 390 de 2026, celebrado entre el Dapre y RTVC. Su valor fue fijado hasta en $ 1.500 millones y su ejecución estaba prevista hasta el 31 de agosto de 2026 o hasta que se agotaran los recursos.

El objeto contemplaba servicios de producción y transmisión de contenidos audiovisuales relacionados con las actividades, iniciativas y mensajes institucionales correspondientes a las misiones asignadas a la Vicepresidencia de la República.

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Sin embargo, Calderón pidió que se investigue si jurídicamente era procedente acudir a la contratación directa, teniendo en cuenta que, según expuso, desde la estructuración se contemplaba que parte de los servicios serían prestados por terceros y medios externos.

El líder del equipo anticorrupción sostuvo además que las facturas evidenciarían pagos por pauta, difusión, monitoreo y otros servicios contratados con terceros, además del cobro de fees por parte de RTVC. Será la Fiscalía la encargada de determinar si estos hechos constituyen alguna irregularidad y si existen responsabilidades.

Cerca de $ 710 millones en 45 días

Restrepo puso especialmente el foco en la ejecución de los recursos. Según reveló, en apenas 45 días se ejecutaron cerca de $710 millones, de los hasta $ 1.500 millones contemplados en el contrato.

“Son aproximadamente $ 15,8 millones diarios de recursos públicos”, señaló al referirse a gastos relacionados con pauta, televisión, monitoreo, fotografía y otros servicios de comunicación.

El funcionario insistió en que las actuaciones no terminarán con este caso y aseguró que la presentación del Libro de la Verdad abrió una etapa de revisión que continuará sobre el manejo de los recursos del Estado.

“La presentación del #LibroDeLaVerdad no cierra este proceso: lo abre (…) apenas es el inicio”, manifestó.

Finalmente, Restrepo aseguró que la instrucción del presidente Abelardo de la Espriella es mantener esas revisiones y cerró su pronunciamiento con una advertencia: “La verdad no se negocia y cada peso de los colombianos es sagrado”.