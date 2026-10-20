Dos militares muertos y uno herido tras hecho de intolerancia en Batallón de Sogamoso, en Boyacá: el Ejército entregó detalles

Tragedia en el Batallón de Artillería n.° 1, ubicado en Sogamoso, Boyacá, luego de que un soldado profesional accionara su arma de dotación contra un suboficial. En medio de ese hecho ocurrido en horas de la madrugada de este martes, 20 de octubre, un militar resultó herido.

A través de un comunicado, desde el Ejército Nacional indicaron que, posteriormente, el soldado profesional que accionó el arma, se habría quitado la vida.

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Desde el Ejército Nacional también informaron que un canino resultó herido.

“De acuerdo con la información preliminar, en el hecho se habría visto involucrado un soldado profesional, quien accionó su arma de dotación contra un suboficial, ocasionando además lesiones a un soldado y a un canino. Posteriormente, se habría quitado la vida. Las circunstancias de lo ocurrido son materia de investigación por parte de las autoridades competentes”, indicaron puntualmente desde el Ejército.

Tras ese hecho de intolerancia en Sogamoso, el Ejército anunció haber puesto a disposición un equipo interdisciplinario para acompañar a los familiares de los dos militares muertos.

“Tan pronto se tuvo conocimiento de la situación, fueron activados los protocolos institucionales correspondientes y se iniciaron las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos. De la misma manera, se dispuso de un equipo interdisciplinario para acompañar a las familias del soldado y suboficial fallecido, así como la atención médica de los afectados”, recalcaron.

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Por último, el Ejército Nacional lamentó lo ocurrido y envió un mensaje de condolencia a las familias de los dos militares que murieron en medio de ese hecho de intolerancia en dicho batallón de Boyacá.

“El Ejército Nacional lamenta profundamente este suceso y expresa sus más sinceras condolencias y solidaridad a los familiares, compañeros y seres queridos de los militares fallecidos, en este difícil momento”, concluyeron en el comunicado del Ejército Nacional, esta mañana de martes 20 de octubre.