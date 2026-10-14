Nueve militares heridos deja violento ataque con drones con explosivos del ELN en Chocó

El Ejército confirmó un grave atentado terrorista contra las tropas en el departamento del Chocó, donde nueve militares resultaron heridos tras el lanzamiento de explosivos desde drones.

“En la tarde del 14 de octubre del 2026, tropas del Batallón de Ingenieros Militares n.º 15 GR. Julio Londoño Londoño fueron objeto de ataque indiscriminado con aeronaves no tripuladas equipadas con dispositivos explosivos, en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. De acuerdo con información preliminar, el ataque sería atribuido al frente Ernesto Che Guevara del grupo armado organizado ELN”, señaló el Ejército.

Así mismo dijo el Ejército que: “como consecuencia de estos acciones criminales, nueve de nuestros uniformados resultaron afectados tras la detonación. Posterior a recibir los primeros auxilios, el personal será evacuado hacia la ciudad de Medellín, donde recibirán atención médica especializada”.

ELN ataca con drones y explosivos a militares en Chocó. Foto: Semana

Así mismo indicó la fuerza militar que: “como consecuencia de estos acciones criminales, nueve de nuestros uniformados resultaron afectados tras la detonación. Posterior a recibir los primeros auxilios, el personal será evacuado hacia la ciudad de Medellín, donde recibirán atención médica especializada”.

Desde 2024 a la fecha han sido asesinados 28 militares por parte de grupos criminales en ataques de drones con explosivos. Foto: FOTO: suministrada A semana - API

Tras el violento ataque contra las tropas el Ejército condenó la acción criminal del ELN. “Rechazamos esta acción criminal que demuestra una vez más el uso indiscriminado de aeronaves no tripuladas cargadas con dispositivos explosivos, las cuales vulneran los derechos humanos e infringen las normas del derecho internacional humanitario”.