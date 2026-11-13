Abelardo De La Espriella envió contundente mensaje a críticos: “Yo no tengo tiempo para contestar sandeces”

Una férrea defensa realizó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, de la gestión de su Gobierno, reiterando que la misión que tiene al frente del poder, es la de sacar adelante al país, en medio de las dificultades por las que está atravesando.

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Además, en un discurso que dio desde Córdoba, el mandatario aprovechó para enviar un mensaje a sus críticos, expresando que “las pulgas tienen derecho a picar al tigre, pero el tigre no tiene derecho a prestarle atención a las pulgas”.

“Esta es la política que me gusta a mí, no la política baja del agravio. Yo no tengo tiempo para contestar sandeces porque estoy consagrado a Colombia pagando el servicio militar, 20 horas de trabajo por la patria. Nada de lo que se pueda hacer por la patria es mucho porque esta patria lo merece todo”, dijo De La Espriella en tarima.

Y avanzó: “Aquí está el tigre para entregar su vida de ser necesario con tal de sacar adelante a nuestro país y llevarlo al lugar de grandeza que se merece. Una patria en donde el progreso y la autoridad caminen de la mano, una patria que se dedique a la política del servicio, que son los kilómetros de carretera, los litros de agua, las tarifas bajas en la energía, los cupos escolares, la cobertura en salud”.

El presidente Abelardo De La Espriella envió mensaje a sus críticos: “Yo no tengo tiempo para contestar sandeces”, y agregó, “las pulgas tienen derecho a picar al tigre, pero el tigre no tiene derecho a prestarle atención a las pulgas”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/qmNne7jyuY — Revista Semana (@RevistaSemana) November 13, 2026

“A mí esa es la política que me gusta y ese será mi legado. Mientras atacan y mientras señalan, yo sigo trabajando. La misma estrategia de campaña la montan en gobierno. No les va a funcionar como no les funcionó en campaña. Dijeron que un hijo del Caribe que no había hecho política no podía llegar a la presidencia de la República. Nosotros hacemos lo imposible, lo fácil, se lo dejamos a los demás. Aquí estamos para cambiar a Colombia con todo lo que ello implica. Y si hay que ofrendar la vida para hacerlo, yo estoy dispuesto”, anotó.

Sumado a ello afirmó: “De mi parte, solamente trabajo para Colombia, cariño para su gente, reconocimiento por los lectores y afecto por los trabajadores que hacen grande a nuestra patria. Las pulgas tienen derecho a picar al tigre, pero el tigre no tiene derecho a prestarle atención a las pulgas, porque el tigre está concentrado en sacar adelante a Colombia”.

“Lo vamos a hacer con el concurso de nuestra Fuerza Pública, con el concurso de nuestros gobernantes seccionales, porque este es un momento histórico y también lo haremos de la mano del gobierno que quiere reivindicar a las regiones para darles el lugar que se merece. Los alcaldes ya no tienen que ir a Bogotá, los alcaldes ya no tienen que mendigar por un proyecto”, anotó el mandatario colombiano,

Y continuo con esa línea: “El Gobierno nacional viene a las regiones para darle a los pueblos los proyectos que se merecen. Y no tenemos presupuesto que tal que tuviéramos plata. A veces se necesita más voluntad política y corazón que recursos. Aquí está toda la disposición por parte del Gobierno nacional para ayudarles en los que haya que ayudar, pero siempre con respeto por los recursos públicos”.

“Es lo único que yo pido. Apoyo total, pero se cuida hasta el último peso que debe verse materializado en cada una de las obras con las que se le dice a la gente que se va a hacer el progreso y el desarrollo de las distintas regiones. Es lo único que pido. Honestidad con los recursos”, indicó.

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Finalmente expresó De La Espriella en el evento público desde Córdoba: “De mi parte, este departamento (Córdoba) debe tener la certeza que tiene en la Casa de Nariño a un representante inmejorable que siendo hijo de esta tierra le dará el lugar que se merece”.