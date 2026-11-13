De La Espriella interrumpió su discurso para revelar que fueron abatidos varios criminales: “Estoy con esta pinta”

En medio de una agenda que lideró el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, este viernes 13 de noviembre en el departamento de Córdoba, entregó una información sobre su estrategia de seguridad.

En uno de los apartes del discurso que dio en tarima, el mandatario colombiano confirmó que ordenó otro operativo en Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, en el que fueron abatidos varios criminales.

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El jefe de Estado argumentó que la “pinta” con la que se presentó al evento en Córdoba hacía referencia a la presentación que estaba haciendo sobre esa acción de la Fuerza Pública en contra de grupos criminales.

“También darle a los bandidos lo que se merecen. Estoy con esta pinta porque no alcancé a cambiarme, quería llegar muy puntual como suelo hacerlo porque estaba anunciándole al país el operativo que realizamos en Tarazá y presentando a los bandidos que dimos de baja”, señaló el mandatario colombiano.

Desde Córdoba, el presidente Abelardo De La Espriella reveló que ordenó un operativo en Tarazá, en el que fueron dados de baja varios señalados criminales: “Les espera una tumba o una cárcel”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/BgQrQM8dYp — Revista Semana (@RevistaSemana) November 13, 2026

Y agregó en su intervención desde Córdoba que “en la Patria Milagro se le trae desarrollo a los pueblos y a la gente de bien y se le cae con mano de hierro a los bandidos que solamente les espera una tumba o una cárcel”.

“Los vamos a derrotar por la razón o por la fuerza! Esa es la Patria Milagro que estamos construyendo, una Patria Milagro de oportunidades para la gente trabajadora”, puntualizó.

Por otro lado, en su cuenta personal de X, el jefe de Estado entregó detalles de un golpe que propinó la Dian: “¡NO VAMOS A PERMITIR QUE LA TECNOLOGÍA CAIGA EN MANOS DEL NARCOTERRORISMO!”.

“La DIAN aprehendió en Cartagena 100 drones y sus partes, distribuidos en 21 bultos, que ingresaban al país con destino a una empresa domiciliada en Candelaria, Valle del Cauca”, dijo.

Además expresó en sus redes sociales: “Estos equipos pueden terminar fortaleciendo las capacidades criminales de organizaciones narcoterroristas que los utilizan para atacar a nuestra Fuerza Pública, amenazar a la población civil e imponer el terror en los territorios”.

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“A LOS CRIMINALES LES ADVIERTO: NO VAN A UTILIZAR EL CIELO COLOMBIANO PARA SEMBRAR TERROR. LOS VAMOS A PERSEGUIR, LOS VAMOS A ACABAR COMO EL CÁNCER QUE SON. La seguridad de nuestros soldados, policías y de todos los colombianos no se negocia”, concluyó el mandatario.