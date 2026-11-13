Abelardo De La Espriella, mostrando a cabecilla abatido, lanzó ultimátum a Chiquito Malo: “Tiene los días contados”

Desde Tarazá, en el departamento de Antioquia, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, entregó un balance sobre el bombardeo que ordenó esta semana en contra del Clan del Golfo.

En esa acción que adelantó la Fuerza Pública, fueron abatidos diez de los integrantes de esa organización terrorista, dentro de ellos uno de los principales cabecillas, conocido en el mundo criminal como el Negro Perea.

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“Nuestra Fuerza Pública ha asestado un nuevo y contundente golpe contra el grupo narcoterrorista del Clan del Golfo. Este golpe se produjo en el departamento de Antioquia hace un par de días. Allí nuestra Fuerza Pública, a través de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, ejecutaron la operación Nehemías en zona rural de Tarazá, como lo dije en el departamento de Antioquia. Esta acción se logró mediante un impecable y preciso bombardeo estratégico de la Fuerza Aérea Colombiana, en perfecta coordinación con el Ejército y la inteligencia de la Policía”, dijo el mandatario en una declaración.

Y avanzó: “Cuando nuestra Fuerza Pública actúa articuladamente y apoyada por su comandante en jefe que es el presidente de la República se producen resultados tan extraordinarios como el que hoy demostramos al país el saldo de esta ofensiva es que dimos de baja a 10 narcoterroristas, 10 criminales abatidos incluyendo a alias Negro Perea cabecilla de la subestructura Manuel Alexander Ariza de ese grupo narcoterrorista del Clan del Golfo”.

El presidente Abelardo De La Espriella reveló detalles del operativo que dio de baja a alias Negro Perea, uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo: “A los antioqueños les digo que no vamos a retroceder ni un milímetro frente al terrorismo”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/WUKV6MPOyl — Revista Semana (@RevistaSemana) November 13, 2026

“Por este miserable había una recompensa de 2.000 millones de pesos. La caída de alias Negro Perea representa la neutralización de un objetivo de alto valor. Este miserable llevaba más de 15 años dedicado a los peores crímenes y era pieza clave de la estructura de seguridad de la máxima cúpula criminal el grupo narcoterrorista del Clan del Golfo, liderada por alias Chiquito Malo y alias Joaquín, que tienen los días contados, los vamos a dar de baja, pueden dar eso por seguro”, expresó.

Sumado a ello aseguró: “Este bandido que le dimos de baja, Negro Perea, era el responsable directo de sembrar el terror con homicidios desplazamiento forzado y además era un violador de niña las que secuestraba para violar; me complace presentarlo aquí porque el que se mete con nuestros niños tiene que terminar como este bandido; en el lugar de las operaciones se logró la incautación de cinco fusiles dos pistolas armamento táctico, más de 3.100 municiones, equipos de comunicaciones y brazaletes de esa organización criminal del Clan del Golfo. Este resultado debilita drásticamente el mando, el aparato armado y la capacidad de expansión territorial del Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño. Tenemos alertas de inteligencia sobre posibles retaliaciones cobardes contra nuestra fuerza pública y contra la población en municipios como Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza”.

Abelardo De La Espriella reveló contundente golpe contra el Clan del Golfo Foto: Presidencia

“Para que les quede claro no vamos a ceder un milímetro. La ofensiva continúa. Por supuesto que hay más ataques. En el Gobierno anterior no había tantos ataques, o no había ataques, porque estaban aliados con los narcoterroristas porque les entregaron el territorio ahora lo estamos recuperando con la Fuerza Pública y quiero que el país sepa que estamos en guerra contra esos delincuentes por eso a cada ataque que le hacen a la Fuerza Pública y a la población civil nosotros les contestamos con más letalidad y así los vamos a dejar a todos en una bolsa para que sientan el poderío de la fuerza pública colombiana y la decisión de un gobierno que tiene toda la determinación para enfrentarlos por la razón o por la fuerza”, advirtió De La Espriella.

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Por último dejó claro: “Felicito a los hombres y mujeres de nuestra fuerza pública y de cada una de sus fuerzas por este impecable resultado colectivo, conjunto. Su preparación, la disciplina y el valor de los miembros de nuestra fuerza pública honran a Colombia. Hoy más que nunca estoy firme por la fuerza pública y firme por la patria. ¡Que viva Cristo Rey!”.