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En medio del secuestro de su esposa Nancy Gómez, alcalde de Uribia recordó doloroso hecho: “En ese momento era comerciante”

El alcalde de Uribia, Jaime Buitrago, lo contó en El Debate de SEMANA.

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Redacción Debate
12 de noviembre de 2026 a las 10:07 a. m.
Jaime Buitrago y su esposa Nancy Gómez.
Jaime Buitrago y su esposa Nancy Gómez. Foto: Tomada de la cuenta en X: nancygomez9204

Las autoridades siguen trabajando para dar con el paradero de Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia, Jaime Buitrago, quien fue secuestrada en horas de la mañana de este miércoles, 11 de noviembre, luego de haber salido de un gimnasio.

El alcalde Jaime Buitrago y su esposa Nancy Gómez.
Jaime Buitrago, alcalde de Uribia, habló de mensaje amenazante que le llegó a su esposa secuestrada, Nancy Gómez

En El Debate de SEMANA, el alcalde Buitrago contó que su esposa fue abordada por varios hombres armados que se movilizaban en una camioneta, quienes tras amenazarla se la llevaron con rumbo desconocido.

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En medio del secuestro de su esposa, el mandatario de Uribia, municipio ubicado en La Guajira, recordó en El Debate un doloroso hecho que vivió años atrás.

De acuerdo con Buitrago, él también fue víctima del secuestro, pero, por fortuna, estuvo poco tiempo en poder de sus captores, gracias a un operativo de la Policía.

Yo también fui secuestrado (…), en 2011; en ese momento fue delincuencia común. La Policía, gracias a Dios, me rescató cuando iban a hacer traslado para el vecino país”, dijo Buitrago en El Debate de SEMANA.

El alcalde contó que estuvo en poder de los secuestradores alrededor de dos horas.

Alrededor de dos horas, porque todavía me llevaban en el carro, pero el ‘plan candado’ funcionó, fue de los primeros secuestros que estaban haciendo en Uribia; en ese momento era comerciante y aspiraba por primera vez al Concejo. Eso fue en 2011. Yo fui dos veces concejal de aquí, del municipio de Uribia, y eso fue en vísperas de mis aspiraciones para el Concejo”, agregó.

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¿Quién es Nancy Gómez, la esposa del alcalde de Uribia secuestrada en La Guajira?

Por otra parte, Buitrago fue consultado en El Debate sobre qué cree que hay detrás del secuestro de su esposa Nancy Gómez.

Yo creería que sería un secuestro extorsivo. Inicialmente, pensaría que pudiera ser así. No quiero pensar, ni imaginarme, que es un secuestro político. Yo prefiero imaginarme que es un secuestro extorsivo en estos momentos”, manifestó.

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