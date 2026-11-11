Gobernador de La Guajira anuncia decisiones tras hablar con presidente De La Espriella por secuestro de Nancy Gómez

Por medio de su cuenta de X, el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, dio a conocer la decisión que tomó tras dialogar con el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, tras el secuestro de la primera gestora social de Uribia, Nancy Gómez.

Jaime Buitrago, alcalde de Uribia, habló de mensaje amenazante que le llegó a su esposa secuestrada, Nancy Gómez

“Por orden del presidente de la República, @ABDELAESPRIELLA, y del ministro de Defensa, @generaljmora, estamos coordinando todas las acciones necesarias para lograr la pronta localización de Nancy Gómez, gestora social del municipio de Uribia”, sostuvo.

Lo que están buscando las autoridades judiciales en el departamento de La Guajira es poder evitar que Nancy Gómez sea sacada de suelo colombiano hacia Venezuela.

“A esta hora, junto a mi secretario de Gobierno, Alberto Cuan, el coronel Reyes, del Gaula del Ejército, y el coronel Ojeda, del Gaula de la Policía Nacional, articulamos las acciones operativas y el despliegue de las capacidades de la Fuerza Pública para intensificar su búsqueda. Nuestra prioridad es proteger su vida e integridad y lograr que Nancy regrese sana y salva”, agregó.

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Por su parte, Claudia Margarita Zuleta, senadora del Centro Democrático, también se pronunció por este secuestro y exigió su libertad.

“La gestora social del municipio de Uribia, Nancy Gómez, fue secuestrada y la guerrilla del ELN sería la responsable del crimen. Destaco la rápida reacción del Gobierno nacional tras estos hechos y espero que la primera dama pueda regresar pronto a casa. El secuestro de la esposa del alcalde de Uribia evidencia el grave riesgo en el que están las autoridades locales del Caribe y la delicada situación de orden público que están viviendo los pobladores en nuestra región”, indicó.

Entretanto, Julián Sánchez, desde Fedemunicipios, envió un mensaje de solidaridad y rechazo por este caso: “Como presidente de Fedemunicipios, rechazo y condeno con toda firmeza el secuestro de Nancy Gómez, esposa de nuestro compañero @jaimebuitrago1_, alcalde de @uribia_guajira. Es inadmisible que en Colombia se sigan cometiendo estos actos criminales que atentan contra la vida, la libertad y la tranquilidad de las familias. Toda nuestra solidaridad con el alcalde, sus hijos y sus seres queridos”.