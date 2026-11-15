Una fuerte explosión sacudió el peaje de Neiva, ubicado en el kilómetro 2 de la vía que comunica a la capital del Huila con Bogotá.

Al parecer, se trataría se una moto cargada con explosivos que habría sido abandonada en ese peaje por dos sujetos a eso de las 12:40 a. m. de este domingo, 15 de noviembre.

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Información preliminar da cuenta que la fuerte explosión solo produjo serios daños materiales. Por el momento, no hay reporte de personas heridas.

Fuerte explosión en peaje de Neiva, ubicado en la vía hacia Bogotá. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/iYY6KyUnTu — Revista Semana (@RevistaSemana) November 15, 2026

En el punto hacen presencia unidades de la Policía Metropolitana de Neiva y organismos de emergencia para verificar las condiciones de seguridad en ese punto.

Tras ese atentando terrorista, la Concesionaria Ruta al Sur cerró temporalmente los siguientes tres peajes en el departamento del Huila:

Peaje Los Cauchos: vía Neiva–Campoalegre.

Peaje Laberinto: jurisdicción de Gigante.

Peaje Altamira: sur del departamento.

Desde el Instituto de Transporte y Tránsito Huila se pronunciaron al respecto: “Ante los recientes hechos de orden público registrados en el peaje de Neiva, ubicado en la vía hacia Bogotá, y la explosión ocurrida durante la madrugada de este domingo, se informa a la ciudadanía sobre la adopción de medidas preventivas de seguridad en los peajes del departamento del Huila”.

Desde el Instituto de Transporte y Tránsito Huila también informaron a través de redes sociales que se reportó la presencia de un vehículo abandonado en uno de los carriles del peaje Los Cauchos, situación que está siendo verificada por las autoridades.

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“Desde el Instituto de Transportes y Tránsito del Huila – ITTHUILA, hacemos un llamado a todos los actores viales para que extremen las medidas de precaución, eviten acercarse a los sectores reportados, utilicen rutas alternas cuando sea necesario y acaten las instrucciones de las autoridades. La seguridad y la protección de la vida son nuestra prioridad. Invitamos a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar la difusión de rumores o información sin confirmar”, agregaron.