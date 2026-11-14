Bus de transporte público cayó a un abismo en San Calixto, Norte de Santander: reportan más de 10 menores heridos

En la tarde de este sábado, 14 de noviembre, se registró un grave accidente de tránsito en la vía que conduce al municipio de San Calixto, Norte de Santander, luego de que un bus de transporte público se precipitara por un abismo.

De acuerdo con los informes preliminares, el accidente habría dejado un saldo de 16 menores de edad heridos, quienes, al parecer, estarían vinculados al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), señaló Caracol Radio.

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Por su parte, el medio regional Canal TRO, detalló que, al parecer, el vehículo involucrado en este siniestro vial era un bus de transporte escolar que movilizaba estudiantes entre los municipios de Teorama y San Calixto, en Norte de Santander, presuntamente con motivo de una actividad académica.

Ante la angustia que generó esta situación entre la comunidad, se confirmó que los menores lesionados están siendo trasladados por ambulancias y organismos de socorro a centros de salud de la zona y al hospital de Ocaña, para recibir una valoración médica.

Además, otros conductores y transportadores que se movilizaban por la zona habrían detenido sus recorridos al percatarse de lo ocurrido, con el propósito de brindar ayuda a los afectados mientras llegaban las ambulancias y se realizaban las gestiones necesarias para facilitar su traslado a los centros médicos.

Por otra parte, de acuerdo con los reportes difundidos por diferentes medios de comunicación locales, los organismos de socorro se dirigieron de manera inmediata hacia el sitio donde ocurrió el accidente para atender la emergencia de manera oportuna.

Sus labores estarán centradas en la verificación de las condiciones de los ocupantes, la identificación de posibles personas lesionadas y la coordinación de los traslados a centros asistenciales.

Los menores heridos estarían recibiendo atención médica inicialmente en el municipio de Teorama, mientras se coordinan las acciones para su remisión al hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, donde recibirían atención especializada.

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Hasta el momento, no se ha establecido la gravedad de las lesiones ni las causas que provocaron el accidente que alarmó a la comunidad y a otros trasportadores que se desplazaban por esta vía, señaló el diario La Opinión.

Mientras avanzan las labores de atención a los menores de edad que resultados afectados, se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un balance oficial que permita conocer con mayor precisión las circunstancias del siniestro, el número total de víctimas y el estado de salud de quienes fueron trasladados a los centros de salud.