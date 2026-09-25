Abelardo De La Espriella anunció que Santa Marta será incluida en los Bloques de Seguridad Urbana de su Gobierno: “Mayor patrullaje”

Este viernes 25 de septiembre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, lideró un consejo de seguridad en Santa Marta, en donde se reunió con autoridades locales y departamentales.

En el encuentro, que también tuvo la presencia activa de la Fuerza Pública, el mandatario colombiano dio a conocer que tomó la determinación de incluir a Santa Marta dentro del plan de su Gobierno de los denominados Bloques de Seguridad Urbana.

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“Proteger, contener y atacar. Proteger a los ciudadanos, a los comerciantes, a los transportadores y a las familias. Contener cualquier intento de las estructuras criminales por intimidar a la población o recuperar espacios que ya ha retomado la Fuerza Pública”, dijo el jefe de Estado.

Y agregó en su discurso: “Por supuesto, atacar sus estructuras, sus cabecillas, sus finanzas y sus redes logísticas mediante todas las herramientas que nos entregan la Constitución y la ley. Vamos a mantener la intervención reforzada con mayor patrullaje, puestos de control, vigilancia aérea, controles, corredores estratégicos y presencia permanente de nuestra Fuerza Pública”.

Al término de un consejo de seguridad en Santa Marta, el presidente Abelardo De La Espriella anunció que la ciudad será incluida en la estrategia del Gobierno denominada Bloque de Seguridad Urbana. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/ph8ZkThy9C — Revista Semana (@RevistaSemana) September 25, 2026

“Además, Santa Marta será área prioritaria de recuperación urbana de nuestra estrategia nacional de seguridad; aquí vamos a consolidar otro de los bloques de seguridad urbana y defensa que se había establecido en un principio, que era para nueve ciudades entre las que no estaba Santa Marta. Hoy he tomado la decisión de que Santa Marta haga parte de esa lista”, subrayó el mandatario colombiano.

Finalmente, dejó claro en su intervención que contó con el acompañamiento del ministro del Interior, Rodrigo Lara: “Y vamos a tener aquí un bloque de seguridad urbana y defensa para concentrar capacidades contra la extorsión, el homicidio, el narcotráfico y los delitos de mayor impacto”.

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“El objetivo no es hacer operativos durante una semana y marcharnos. El objetivo es recuperar el territorio y consolidar de manera permanente la presencia legítima del Estado”, concluyó De La Espriella.