Abelardo De La Espriella lanzó dura sentencia tras asesinato de policías: “Les voy a cobrar cada gota de sangre de nuestros héroes”

Un fuerte mensaje publicó el presidente Abelardo De La Espriella por el asesinato de dos policías, en hechos que se registraron en Norte de Santander.

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A través de su cuenta personal de X, el mandatario lamentó el crimen de los uniformados y pidió que se adelanten cuanto antes las respectivas investigaciones para dar con los responsables de ese hecho.

“Dos policías fueron asesinados en un ataque criminal contra una patrulla en La Piñuela, Ábrego, Norte de Santander. Honro la memoria del intendente César Augusto Rodríguez Nieves y del auxiliar Brian Estiven Lizarazo Torres. A sus familias y a la Policía Nacional, toda mi solidaridad”, expresó De La Espriella.

También aseguró el jefe de Estado: “En la zona tienen presencia los frentes Camilo Torres y Carlos Armando Cacua Guerrero del grupo narcoterrorista ELN. He ordenado identificar y capturar a los responsables. Les voy a cobrar cada gota de sangre de nuestros héroes y del pueblo colombiano. ¡Juro que los voy a acabar!”.

A su turno, el director de la Policía general Alejandro Barrera se pronunció por la muerte de los uniformados: “¡En memoria de nuestros héroes! Con profundo dolor recibo la noticia del asesinato de nuestros policías, el señor intendente César Augusto Rodríguez Nieves y el señor auxiliar de policía Bryan Stiven Lizarazo Torres, quienes fueron atacados mientras se desplazaban a realizar una actividad de prevención y acercamiento con los ciudadanos, en Ábrego, Norte de Santander”.

“A sus familias, compañeros y seres queridos les expreso toda mi solidaridad. Como institución, estaremos a su lado, acompañándolos y brindándoles todo el respaldo necesario para afrontar este momento de profundo dolor”, recalcó el oficial.

También manifestó: “El compromiso institucional es ir tras los responsables de este crimen hasta ponerlos a disposición de la justicia. Nunca olvidaremos a nuestros héroes que ofrendaron su vida por la Patria, pero tampoco dejaremos de aplicar la justicia a aquellos que segaron sus vidas.

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Además, la cuenta oficial de la Policía Nacional rindió un homenaje a las víctimas: “#EnMemoriaDeNuestrosHéroes | Hoy Colombia despide con profundo dolor a dos policías que fueron asesinados en un vil ataque con arma de fuego. El señor intendente César Augusto Rodríguez Nieves llevaba 20 años entregando su vida a proteger a los colombianos. El señor auxiliar de policía Bryan Stiven Lizarazo Torres, de tan solo 19 años, tenía toda una vida por delante. Había elegido el camino del servicio y vestía con orgullo el uniforme de la Policía Nacional”.

“Esta mañana, mientras se movilizaban en una patrulla en Ábrego, Norte de Santander y se dirigían a realizar una actividad de prevención y acercamiento con la comunidad, fueron víctimas de un cobarde ataque con arma de fuego. No eran solo policías. Eran hijos, familiares, compañeros y amigos. Hoy el dolor enluta a dos familias, a toda una institución y a Colombia. Desplegaremos todas las capacidades institucionales para dar con los responsables de este hecho y llevarlos ante la justicia”, puntualizó la Policía Nacional en sus redes sociales.