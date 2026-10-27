Economía

MinHacienda presentó proyecto de adición presupuestal: 1,2 billones de pesos para energía y 2,7 para atender la emergencia

La propuesta contempla el traslado de recursos al Fondo Empresarial para pagar a generadoras térmicas y una adición al Fondo Milagro.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

27 de octubre de 2026 a las 12:04 p. m.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, entregó detalles del proyecto.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, entregó detalles del proyecto. Foto: Guillermo Torres / Semana -Semana

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, presentó ante las Comisiones Económicas del Congreso el Proyecto de Ley de Adición Presupuestal, que contempla dos movimientos financieros para atender necesidades prioritarias del país.

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Una reasignación de 1,2 billones de pesos destinada al sector energético y una adición presupuestal de 2,7 billones de pesos para financiar la atención de la emergencia ocasionada por el terremoto, a través del Fondo Milagro.

Durante la presentación, el funcionario aclaró que los recursos destinados al sector energético corresponden a un traslado entre partidas existentes y, por tanto, no representan un incremento del Presupuesto General de la Nación. En contraste, los 2,7 billones de pesos para el Fondo Milagro sí constituyen una adición presupuestal.

Los 1,2 billones de pesos reasignados se dirigirán al Fondo Empresarial, encargado de realizar pagos a las empresas generadoras térmicas. Según explicó el ministro, la financiación provendrá de dos fuentes: 750.000 millones de pesos del Ministerio de Hacienda y 450.000 millones de pesos del Ministerio de Minas y Energía.

En el primer caso, los recursos corresponden a partidas que no se ejecutarían durante 2026, debido a la reprogramación de proyectos de transporte público. Hacienda logró liberar estos recursos tras ajustar los calendarios de ejecución de algunas obras, cuyos cronogramas pueden modificarse por necesidades operativas.

“Pudimos, por lo tanto, reasignar esos 750 mil millones para atender esta emergencia que nos parece que es de carácter absolutamente prioritario”, señaló el ministro durante su intervención ante los congresistas.

Los 450.000 millones de pesos restantes provendrán del presupuesto del Ministerio de Minas y Energía y corresponden a recursos inicialmente asignados para subsidios eléctricos. Con esta redistribución, el Gobierno busca atender las necesidades financieras del sector energético, particularmente las relacionadas con los pagos a las generadoras térmicas a través del Fondo Empresarial.

Ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez
Ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez Foto: Banco de la República / Youtube

El ministro destacó la importancia de ambas modificaciones presupuestales y solicitó al Congreso estudiarlas favorablemente, al considerar que responden a necesidades urgentes. Por esta razón, el Gobierno nacional presentó la iniciativa con mensaje de urgencia, con el propósito de acelerar su trámite legislativo.

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La propuesta deberá avanzar en su discusión ante las Comisiones Económicas, que tendrán la responsabilidad de evaluar la pertinencia de los movimientos presupuestales y la destinación de los recursos.

La iniciativa combina, así, una redistribución de partidas aprobadas para atender compromisos del sector energético y una adición de nuevos recursos para responder a la emergencia derivada del terremoto.