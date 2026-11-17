La Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirmó este martes 17 de noviembre un nuevo retroceso en la lucha contra el sarampión en América.

México, Estados Unidos y Bolivia perdieron su estatus de países libres de esta enfermedad, luego de que se comprobara que el virus volvió a circular de manera sostenida en sus territorios.

La decisión se conoció después de una reunión de la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita, que se llevó a cabo entre el 10 y el 13 de noviembre.

Tras revisar la información epidemiológica, la comisión determinó que en los tres países se había restablecido la transmisión endémica del virus.

El anuncio representa un nuevo desafío para la salud pública del continente, especialmente porque las autoridades sanitarias habían conseguido avances importantes en la eliminación de esta enfermedad, que se caracteriza por su elevada capacidad de contagio.

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¿Por qué estos países perdieron su estatus de eliminación?

La OPS explicó que un país pierde esta condición cuando se demuestra que el mismo genotipo y linaje del virus del sarampión ha circulado de manera ininterrumpida durante 12 meses o más.

En el caso de los países afectados, los periodos de transmisión comenzaron en diferentes momentos:

Estados Unidos: El brote comenzó el 20 de enero de 2025 y cumplió los 12 meses de transmisión continua el 20 de enero de 2026.

El brote comenzó el 20 de enero de 2025 y cumplió los 12 meses de transmisión continua el 20 de enero de 2026. México: La transmisión comenzó el 1 de febrero de 2025 y alcanzó el periodo establecido el 1 de febrero de 2026.

La transmisión comenzó el 1 de febrero de 2025 y alcanzó el periodo establecido el 1 de febrero de 2026. Bolivia: El brote inició el 16 de abril de 2025 y cumplió los 12 meses el 16 de abril de 2026.

Es importante aclarar que perder el estatus de eliminación no significa que el sarampión esté presente en todas las regiones de estos países.

La decisión responde a la evidencia de una transmisión local sostenida durante el periodo establecido por los criterios internacionales.

🚨#Ahora | México, Estados Unidos y Bolivia pierden su estatus de países libres de sarampión, informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Jarbas Barbosa, director de la OPS, explicó que la decisión responde al carácter endémico de la actual ola de contagios, lo que representa un retroceso en la lucha contra esta enfermedad en la región. “Es un retroceso importante, pero los países ya están tomando medidas para contener estos brotes”. — Azucena Uresti (@azucenau) November 17, 2026

Las cifras que preocupan a las autoridades sanitarias

La situación epidemiológica del continente también genera preocupación. Según el reporte divulgado por la OPS, hasta el 13 de noviembre de 2026 se habían confirmado 58.213 casos de sarampión en las Américas y 82 muertes.

La cifra representa un incremento considerable frente al mismo periodo del año anterior, cuando se habían notificado 12.806 casos.

El organismo advirtió que el resurgimiento de la enfermedad está relacionado con las brechas de inmunidad que persisten en diferentes comunidades.

Aunque algunos países registran buenos promedios nacionales de vacunación, todavía existen poblaciones en las que la cobertura es insuficiente.

Entre los factores que contribuyen a esta situación se encuentran las personas que no han recibido las dosis correspondientes, las dificultades de acceso a los servicios de salud y la desinformación sobre las vacunas.

Ante el panorama epidemiológico, la OPS pidió a los países de la región intensificar las estrategias de vacunación, fortalecer la vigilancia y mejorar la capacidad de respuesta ante los brotes.

Una de las principales recomendaciones es alcanzar y mantener una cobertura de al menos el 95 % con las dos dosis de la vacuna contra el sarampión en todas las comunidades.

El organismo también recomendó identificar las zonas con mayores brechas de inmunización, realizar búsquedas activas de casos sospechosos y reforzar la vigilancia epidemiológica y de laboratorio.

La pérdida del estatus de eliminación no es irreversible. La OPS recordó que las Américas ya consiguieron recuperar esta condición en 2024, después de interrumpir la transmisión endémica en Venezuela y Brasil.

Sin embargo, el nuevo escenario demuestra que los avances en salud pública requieren esfuerzos permanentes para evitar que enfermedades que habían sido controladas vuelvan a establecerse.