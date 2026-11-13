Los primeros 100 días del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella dejan avances en la búsqueda de soluciones para el sistema de salud, pero también desafíos que siguen afectando a los pacientes.

Ese es el balance de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO), que reconoció la puesta en marcha del Plan de Choque en Salud y la apertura al diálogo, aunque advirtió que la sostenibilidad financiera continúa siendo una de las principales preocupaciones del sector.

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Una llamada al Gobierno para sanear las deudas

Para el gremio, el desafío no consiste únicamente en resolver los medicamentos y procedimientos pendientes, sino en evitar que los pacientes vuelvan a enfrentar interrupciones en sus tratamientos.

Uno de los principales llamados del gremio está relacionado con la situación financiera del sector.

AFIDRO considera prioritario establecer mecanismos para sanear las obligaciones acumuladas, garantizar el flujo oportuno de recursos a hospitales, clínicas y proveedores, y contar con fuentes de financiación suficientes.

En este contexto, la asociación pidió recuperar los $3 billones adicionales que, según su pronunciamiento, se habían contemplado para el sector salud en el presupuesto de 2027.

Para AFIDRO, la financiación es un elemento determinante para recuperar la continuidad de la atención, pues los recursos deben permitir que los prestadores y proveedores respondan a las necesidades de los pacientes.

Mejoras en el Sector Salud. Foto: Getty Images

Las propuestas de AFIDRO para fortalecer el sistema

De cara al Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, el gremio planteó medidas para mejorar la financiación, la atención y la competitividad del sector:

Sanear las deudas acumuladas del sistema de salud.

acumuladas del sistema de salud. Garantizar el flujo de recursos a los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

a los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Revisar la UPC con criterios técnicos que aseguren su suficiencia.

con criterios técnicos que aseguren su suficiencia. Asegurar los presupuestos máximos, con financiación y pagos oportunos.

máximos, con financiación y pagos oportunos. Agilizar el INVIMA , con procesos eficientes y decisiones basadas en evidencia científica.

, con procesos eficientes y decisiones basadas en evidencia científica. Impulsar la investigación clínica , la ciencia, la tecnología y la innovación.

, la ciencia, la tecnología y la innovación. Fortalecer la transferencia de conocimiento y modernizar el Programa Ampliado de Inmunizaciones.

y modernizar el Programa Ampliado de Inmunizaciones. Garantizar estabilidad jurídica y reglas claras para incentivar la inversión farmacéutica.

AFIDRO considera que estas medidas deben contribuir a la sostenibilidad del sistema y garantizar el acceso oportuno de los pacientes a medicamentos y tecnologías en salud.

Al cierre de su balance de los primeros 100 días, AFIDRO reiteró su disposición para trabajar con el Gobierno Nacional y los demás actores del sistema en la búsqueda de soluciones.

Ignacio Gaitán insistió en que el diálogo y la construcción conjunta deben mantenerse, pero con un objetivo concreto: mejorar las condiciones de acceso y atención de los colombianos.

“La sostenibilidad del sistema cobra sentido cuando permite que sean ellos quienes reciban oportunamente lo que necesitan y tengan la tranquilidad de continuar sus tratamientos”, concluyó el presidente ejecutivo del gremio.