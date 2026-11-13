Isabel Jáuregui, presidenta de Asomenopausia, explica por qué es necesario repensar la terapia hormonal en las mujeres

La menopausia sigue siendo una etapa de la vida femenina rodeada de dudas, temores y, en muchos casos, desinformación. Aunque se trata de un proceso biológico natural, los cambios hormonales que lo acompañan pueden tener efectos sobre diferentes sistemas del organismo y repercutir en la calidad de vida.

Hablar de menopausia no debería limitarse a los síntomas que aparecen durante esta transición, sino también a la prevención, el envejecimiento saludable y el acompañamiento médico oportuno.

Con ese propósito, este viernes, 13 de noviembre, se realiza en Bogotá el XXII Encuentro Asomenopausia, denominado Repensando la Terapia Hormonal. La jornada, que tiene lugar en el Cosmos 100 Hotel, reúne a 14 conferencistas y convoca a profesionales de diferentes especialidades para revisar la evidencia científica sobre la terapia hormonal de la menopausia (THM), sus indicaciones, sus riesgos y la manera de individualizar los tratamientos.

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En conversación con SEMANA, Isabel Eugenia Jáuregui Durán, presidenta de la Asociación Colombiana de Menopausia (Asomenopausia), explicó por qué es necesario actualizar los conocimientos médicos, desmontar algunos temores alrededor de las hormonas y promover una cultura de prevención que comience mucho antes de que las mujeres lleguen a la menopausia.

Para Jáuregui, esta etapa representa tanto un desafío para la salud femenina como una oportunidad para intervenir de manera temprana. “La menopausia es un evento que altera totalmente la calidad de vida de las mujeres por todos los síntomas que presenta, pero tal vez lo más importante es que es una ventana de oportunidad para prevenir enfermedades posteriores”, señaló.

La especialista se refirió particularmente a los riesgos cardiovasculares, las fracturas y el deterioro cognitivo, problemas que requieren atención durante el proceso de envejecimiento. Desde esa perspectiva, considera que la atención de la menopausia no puede concentrarse exclusivamente en aliviar síntomas, sino que debe contemplar la salud de las mujeres a largo plazo.

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Isabel Jáuregui, presidenta de Asomenopausia, explica por qué es necesario repensar la terapia hormonal en las mujeres en el marco del XXII Encuentro Asomenopausia. Foto: Asomenopausia

La Asociación Colombiana de Menopausia, que lleva tres décadas trabajando en el país, promueve precisamente la formación de profesionales y la divulgación de información sobre esta etapa. El encuentro, organizado por su capítulo de Bogotá, llega a su vigésima segunda edición y busca fortalecer el diálogo entre médicos y pacientes.

“Las hormonas de las mujeres actúan en todo el organismo: en el pelo, la piel, los huesos, las arterias, el sistema cardiovascular, el genio, todo; en el deseo sexual, la vagina y la calidad de vida”, explicó Jáuregui. Por esa razón, insistió en que el abordaje debe involucrar diferentes especialidades y no recaer únicamente en los ginecólogos.

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El estudio WHI y el cambio en la percepción de las hormonas

Uno de los asuntos centrales del encuentro es la revisión de la terapia hormonal, un tratamiento que durante años estuvo marcado por la preocupación de pacientes y profesionales de la salud debido a los resultados del estudio Women’s Health Initiative (WHI), publicados a comienzos de los años 2000.

La investigación generó preocupación por los posibles riesgos asociados al uso de determinadas terapias hormonales, especialmente en relación con el cáncer de mama y las enfermedades cardiovasculares. Sus resultados tuvieron un impacto considerable en la prescripción de estos tratamientos y en la percepción que las mujeres construyeron sobre las hormonas.

El XXII Encuentro Asomenopausia reúne a especialistas de distintas disciplinas para revisar los avances científicos, los riesgos y los beneficios de los tratamientos hormonales. Foto: Asomenopausia

Jáuregui considera que ese antecedente todavía condiciona las decisiones médicas y hace necesario revisar la evidencia científica disponible. “En el 2002 salió un estudio que se llamó el WHI, donde dijo que todas las mujeres que usaban terapia hormonal se iban a morir de cáncer y de infartos”, recordó la especialista al explicar el origen de los temores que persisten alrededor de estos medicamentos.

Sin embargo, es importante precisar que el estudio WHI no concluyó que todas las mujeres que utilizaran terapia hormonal fueran a desarrollar cáncer o sufrir un infarto. Sus resultados deben interpretarse teniendo en cuenta las características de las participantes, los medicamentos utilizados y la edad en la que comenzaron el tratamiento.

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En este contexto, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos anunció el 10 de noviembre de 2025 que iniciaría el retiro de varias advertencias destacadas, conocidas como black box warnings, de los productos de terapia hormonal para la menopausia.

Posteriormente, el 12 de febrero de 2026, aprobó los primeros cambios de etiquetado para seis productos. Entre las modificaciones estuvieron las advertencias destacadas relacionadas con enfermedad cardiovascular, cáncer de mama y demencia probable. No obstante, esto no significa que los riesgos hayan desaparecido ni que la terapia esté indicada para todas las mujeres.

Isabel Jáuregui, presidenta de Asomenopausia. Foto: Asomenopausia

Para la presidenta de Asomenopausia, este cambio representa un avance en la manera de comunicar la información sobre los tratamientos, pero no debe confundirse con una autorización para prescribir hormonas indiscriminadamente.

“Tampoco nos podemos pasar al otro lado de que todas usen hormonas desde los 20 años. O sea, yo tengo que seguir estudiando a las pacientes: a cuál le puedo dar, a cuál no le puedo dar, cuál medicamento le puedo dar”, explicó.

La médica insiste en que la terapia debe responder a las características particulares de cada paciente. La edad, los antecedentes médicos, el tiempo transcurrido desde la menopausia, la dosis, la vía de administración y el tipo de medicamento son algunos de los factores que deben considerarse antes de iniciar un tratamiento.

“Tengo que medirles el tratamiento como un zapato a la medida; a cada una, como a Cenicienta, le queda bueno. Pero también tengo que evaluarlas cada año, porque es que esto no cura nada; esto simplemente acompaña”, afirmó Jáuregui.

Una atención que debe comenzar antes de la menopausia

Mujer durante la etapa de menopausia. Foto: Getty Images

Otro de los puntos que la especialista considera fundamentales es dejar de entender la menopausia como un acontecimiento que aparece repentinamente alrededor de los 50 años. Antes de llegar a esa etapa está la perimenopausia, un periodo de transición en el que comienzan las fluctuaciones hormonales y pueden aparecer cambios en el ciclo menstrual y diferentes síntomas.

Jáuregui advierte que las mujeres necesitan recibir información y preparación desde sus años reproductivos. Para ello, considera importante establecer rutas de atención que permitan identificar factores de riesgo metabólico y cardiovascular con anticipación.

“A nosotros no nos preparan para eso. Por eso hemos tratado de trabajar de la mano con el Ministerio de Salud para establecer una ruta de atención”, señaló. Según explicó, una mujer que se acerca a los 40 años debería contar con una evaluación de su estado de salud, que incluya aspectos como el peso, la medida de la cintura y sus antecedentes de riesgo.

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La intención es promover cambios en los hábitos antes de que se produzca la transición hormonal. La alimentación, la actividad física y los controles médicos forman parte de esa preparación. Para la especialista, llegar a la menopausia con mejores condiciones de salud puede facilitar el acompañamiento y la toma de decisiones terapéuticas.

”Las mujeres siempre hemos sido cuidadoras, pero nunca cuidadas; siempre cuidando a los demás, llámese esposo, hijos, nietos, todo eso. Ese chip no es que nos volvamos unas fieras, sino que pensemos que la persona más importante en la vida somos nosotras, y si estamos bien nosotras, el entorno va a estar mejor”, manifestó.

Isabel Jáuregui, presidenta de Asomenopausia, explica por qué es necesario repensar la terapia hormonal en las mujeres en el marco del XXII Encuentro Asomenopausia reúne a especialistas de distintas disciplinas para revisar los avances científicos, los riesgos y los beneficios de los tratamientos hormonales, así como la importancia de preparar a las mujeres para esta etapa desde antes de los 50 años. Foto: Asomenopausia

En el encuentro participan especialistas de ginecología, cardiología, psiquiatría, nutrición, psicología y medicina del deporte, entre otras áreas. La programación contempla 14 conferencistas y aborda asuntos como el impacto del estudio WHI en la prescripción de la terapia hormonal, la actualización de las alertas de la FDA, la relación entre la terapia hormonal y la enfermedad coronaria, los riesgos oncológicos, los cambios en la piel y el colágeno, y la personalización de los tratamientos.

”La menopausia no es solo competencia del ginecólogo; la menopausia tiene que ser multidisciplinaria. Entonces, tenemos que formar especialistas que tengan conocimiento en todas las etapas”, sostuvo la presidenta de Asomenopausia.

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Su mensaje final es una invitación a que las mujeres dejen de postergar su bienestar y busquen acompañamiento profesional sin esperar a que los síntomas afecten significativamente su vida cotidiana. ”No nos descuidemos, cuidémonos. Si es que tanto amamos la familia, cuidémonos nosotras primero. Primero yo y después los demás”, concluyó.

El XXII Encuentro Asomenopausia se desarrolla este viernes 13 de noviembre de 2026, entre las 7:30 de la mañana y las 6:00 de la tarde, en el salón Pegasus del Cosmos 100 Hotel, ubicado en la calle 100 # 19A-83, en Bogotá. La jornada busca contribuir a una conversación informada sobre la salud femenina, con énfasis en la actualización médica, la prevención y el uso individualizado de la terapia hormonal.