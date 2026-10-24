¿Cómo cuidar la piel durante la menopausia? Estos son los innovadores tratamientos de la Clínica Bellatriz en Bogotá

espués de 25 años operando en Pasto, llegó a Bogotá la Clínica Bellatriz. Liderada por la doctora Alicia Caiza, dermatóloga, y el doctor Libardo Vallejo, cirujano plástico, este centro ofrece una experiencia única en salud y belleza que integra dermatología, tecnología láser, cirugía plástica y medicina funcional.

La filosofía de experiencia y acompañamiento de Bellatriz parte de la premisa de que una piel sana también se construye desde adentro. Por eso, la clínica tiene el propósito de transformar vidas mediante un enfoque multidisciplinario de la dermatología, cirugía plástica y medicina funcional provocando un cambio cultural en la salud, belleza y bienestar.

Desde hace más de dos décadas, Bellatriz inspira y fortalece la confianza de sus pacientes, y las cifras así lo comprueban. Actualmente, la compañía reporta más de 80.000 pacientes atendidos y 110.000 procedimientos realizados con éxito. Su nueva sede, ubicada en el sector del Country, combina instalaciones modernas y de lujo, con tecnología de última generación y un equipo médico especializado; todo bajo los mismos estándares de calidad que han caracterizado a esta clínica.

Además, los pacientes pueden acceder a servicios integrales de dermatología y cirugía plástica con un enfoque de medicina funcional, liderados por la doctora Sofía Vallejo Caiza. De esta manera, su apertura en la capital del país también representa la llegada de un modelo de atención innovador para los pacientes y una mirada renovada a la salud y a la belleza.

Bajo el concepto de medicina funcional, Bellatriz logra comprender los factores relacionados con los desequilibrios del organismo en las personas, y analiza de manera integral aspectos como nutrición, metabolismo, equilibrio hormonal y estilo de vida.

Aprender siempre

En el campo de la cirugía plástica y la dermatología, la actualización del conocimiento es fundamental. Por eso, el equipo médico se forma de manera permanente en nuevas técnicas de cirugía plástica, tecnología y tratamientos dermatológicos, a través de experiencias en centros especializados a nivel mundial.

Por esta razón, la Clínica Bellatriz apuesta por la innovación para ofrecer tratamientos y soluciones alineadas con las necesidades de sus pacientes. Igualmente, cuenta con el respaldo de los laboratorios más reconocidos del mundo, y de fórmulas magistrales creadas por la doctora Caiza, además de su marca propia “Skin Perfection”, maquilada en Nueva York y que hoy busca expandirse en Colombia y América Latina.

De esta manera, la integración de dermatología, cirugía plástica y medicina funcional se convierte en el pilar de la prevención, la reparación y la longevidad de pacientes en la perimenopausia y la menopausia, consolidándose como un modelo pensado especialmente para que cada paciente viva esta nueva etapa con salud, seguridad y confianza en sí misma.

*Contenido elaborado con apoyo de la Clínica Bellatriz