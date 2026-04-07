Presto y OMA van a audiencia dentro del proceso de reorganización empresarial que siguen

En busca de reorganizar los pasivos, ante las dificultades manifestadas cuando se acogieron a la ley de insolvencia, las empresas propietarias de OMA y Presto, Restcafé y Frayco, estarán en una audiencia, convocada por parte de la Superintendencia de Sociedades.

La jornada será para la confirmación de acuerdos, dentro del proceso de reorganización que adelantan las dos sociedades.

Fachada Supersociedades Foto: Supersociedades

Según la Superintendencia, la audiencia tendrá lugar el 20 de abril de 2026.

OMA y Presto

Hay que recordar que la ley 1116 de 2006, que permite a las empresas acogerse a procesos de insolvencia, tiene el objetivo de permitir que hagan acuerdos de pago con los acreedores en tiempos prudenciales, para tratar de normalizar sus relaciones comerciales y crediticias. Ello, a través de la continuidad de su operación, pero con el cese de cobros, mientras se organizan para cumplir con los cronogramas de pago que se acuerden.

Hasta el momento, los acuerdos presentados por las dos sociedades, lo que sucedió entre los días 31 de marzo y 1 de abril de 2026, tuvieron votación positiva de 82 % en el caso de Frayco, y de 76 % en el de Restcafé.

Los pasivos que se pretenden reorganizar ascienden a 114 mil millones y 104 mil millones, respectivamente, según confirmó la Superintendencia que lidera Billy Escobar, quien destacó el papel de la ley de insolvencia, pues, “permite preservar unidades productivas relevantes y proteger el empleo, mediante herramientas que facilitan la recuperación de las empresas”.

Billy Escobar, superintendente de Sociedades Foto: Supersociedades

¿Qué pasará en la audiencia?

En la audiencia de confirmación del acuerdo, que tendrá lugar el 20 de abril, lo que sucederá será que el juez de concurso verificará la legalidad del acuerdo así como la existencia de pasivos relacionados con seguridad social y retenciones de carácter obligatorio previo a su confirmación. Es el tema de los trabajadores el prioritario en un proceso de reorganización empresarial.

En el caso de OMA y Presto, tienen compromisos con proveedores, colaboradores y empresas del sector financiero.