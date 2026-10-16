La reforma tributaria impulsada por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán fue aprobada el pasado 24 de septiembre, modificando las tarifas del impuesto de Industria y Comercio (ICA) a varios sectores de Bogotá, entre ellos la venta y comercio de vehículos.

Aumento del ICA a vehículos en Bogotá: Alcaldía Galán explica las razones y el impacto de la medida

Tras su aval en el Concejo de Bogotá, comprar un carro nuevo o usado en la capital de Colombia comenzará a ser más costoso, rigiendo a partir del 1 de enero de 2027.

El propio Distrito ha informado que los cambios no se tratan de un nuevo cobro que aparezca de manera directa en la factura del comprador, ya que el impuesto será asumido por los comerciantes. Dependiendo del costo y margen, una parte de esto se podría trasladar al consumidor.

Si un concesionario se encarga de trasladar completamente el efecto estimado, un carro de $100 millones podría representar un aumento alrededor de los $300.000.

El ICA aumentará para los vehículos en Bogotá. Foto: Composición SEMANA | Fotos: Getty Images y suministradas - A.P.I.

En cambio, para un vehículo usado de $50 millones, el incremento estimado sería de $150.000.

“Hay algunas actividades, como la del comercio de vehículos, que van a observar un incremento. ¿Por qué? Durante mucho tiempo, el comercio de vehículos ha tenido una tarifa menor a la tarifa general del comercio. Entonces, por ejemplo, la venta de papelería, de muebles, de computadores, en fin, la gran mayoría del comercio, ha tenido una tarifa de 11 por mil, pero los vehículos no entendemos realmente por qué razón han tenido una tarifa menor”, comentó la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, en diálogo con SEMANA.

Este es el incremento del ICA para los carros en Bogotá

El incremento del ICA a partir del 1 de enero de 2027 quedará conformado de la siguiente manera:

Vehículos eléctricos: el ICA de la comercialización pasa de 6,9 x 1.000 a 8 x 1.000.

Vehículos híbridos: el ICA de la comercialización pasa de 6,9 x 1.000 a 10 x 1.000.

Vehículos tradicionales: el ICA de la comercialización pasa de 6,9 x 1.000 a 11 x 1.000.

Estas cifras representan un incremento de hasta el 59,4% en el pago. Frente al impacto que tendría el impuesto a la venta de vehículos en Bogotá, Cadena señaló que estas medidas buscan que aquellos que tienen una mayor capacidad económica tengan más aportes tributarios.

“Esto es una reforma progresiva, que lo que busca es que quien más capacidad de pago tenga pueda aportar más, que es un principio fundamental de la tributación. De esa manera, entre todos, logremos evitar el riesgo de que nuestra ciudad se estanque, que logremos que nuestra ciudad siga progresando, se siga transformando”, afirmó.