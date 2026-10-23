Adolfo Domínguez cumple 50 años y consolida a Colombia como su segundo mercado en América

La firma española de moda de autor, Adolfo Domínguez, cumplió medio siglo de historia corporativa y registró un crecimiento acumulado del 107,4 % en los últimos cinco años en el mercado colombiano, lo que lo posiciona como el segundo más importante para la firma en América, por detrás de México.

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En el marco de la conmemoración de sus 50 años, la compañía eligió a Bogotá como la sede para el estreno latinoamericano de “El eco de otras voces”, un documental escrito y dirigido por Adriana Domínguez, presidenta ejecutiva de la marca desde 2020 e hija del diseñador.

La marca ha logrado consolidarse en el mercado local mediante un proceso sostenido durante más de 15 años de presencia local, que empezó en 2010 con la llegada a Medellín y luego a Bogotá un año después. Actualmente, la firma tiene un enfoque prioritario en rentabilizar su operación y mantener un crecimiento sostenible en Colombia.

Adolfo Domínguez tiene una operación actual de cinco tiendas físicas ubicadas en Bogotá, Cartagena de Indias, Barranquilla y Sopó. Recientemente, la compañía anunció la implementación de un nuevo concepto de experiencia en sus tiendas de Bogotá y Barranquilla, mientras busca fortalecer su red comercial para adaptar el diseño de autor a la dinámica del consumidor colombiano.

Para diferenciarse del fast fashion, la firma ha realizado diferentes campañas de concientización al consumidor, como "Sé más viejo". Foto: Adolfo Domínguez

Su estrategia, según explica la compañía, es vender prendas atemporales, de alta calidad y durabilidad, concebidas para permanecer en el armario, con el objetivo de diferenciarse en el mercado de fast fashion, que ha ganado terreno en el país.

En el primer trimestre de 2026, las exportaciones del Sistema Moda se ubicaron en US$379,3 millones, mientras que las importaciones alcanzaron los US$1.142 millones, dejando un déficit comercial de US$762,7 millones, de acuerdo con datos de Inexmoda.

En este contexto, la firma española ha realizado diferentes campañas de concientización dirigidas al consumidor, como “Sé más viejo”, enfocadas en el consumo responsable, la selección de materiales sostenibles y la optimización del impacto ambiental.

Como parte de su estrategia de posicionamiento en el país, la compañía presentará su documental “El eco de otras voces” este lunes 26 de octubre en La Galería de Bogotá, producción que tuvo su estreno oficial en abril de 2026 en el Museo Reina Sofía de Madrid.

La producción abordará el origen del taller familiar, la transformación de la marca en una corporación internacional y el proceso de relevo generacional en la alta dirección.