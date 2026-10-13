Judiciales

Presentan nueva denuncia ante la Fiscalía contra el caricaturista Matador por publicaciones sobre Ana Lucía Pineda

En la acción judicial se advierte que el caricaturista incurrió en el delito de hostigamiento por razones de sexo e ideología política agravada.

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Redacción Semana
13 de octubre de 2026 a las 8:48 p. m.
Ana Lucía Pineda y Matador.
Ana Lucía Pineda y Matador. Foto: Semana

Las publicaciones hechas en su cuenta de X por el caricaturista Julio César González Quiceno, más conocido como Matador, contra la primera dama, Ana Lucía Pineda, generaron una oleada de críticas y rechazos.

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No es la primera vez que el caricaturista, quien fue despedido de El Tiempo en marzo de 2023 después de que se conociera una denuncia por violencia intrafamiliar, hacía ese tipo de comentarios en los que se burlaba del aspecto de una mujer.

En plenas elecciones presidenciales se burló del cuerpo de la precandidata Paloma Valencia.

Desde diferentes sectores políticos y sociales consideraron que los constantes señalamientos hechos por Matador representan una violencia contra la mujer, por lo que se le pidió a la Fiscalía General abrir una investigación.

Este martes 13 de octubre, el abogado Andrés Felipe Caballero Sierra le pidió al ente investigador que “inicie de oficio una indagación” contra Matador.

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Esto por considerar que incurrió en el delito de hostigamiento por razones de sexo e ideología política agravado, contenido en los artículos 134B y 134C del Código Penal.

“Cuando una mujer con un papel público es atacada de esa manera, el mensaje se extiende a todas las mujeres que participan en la vida pública del país”, señaló el jurista.

Ana Lucía Pineda
Ana Lucía Pineda, primera dama. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

En este sentido, se advierte que las publicaciones de Matador se alejan por complejo de la libertad de expresión o de prensa.

“Los apelativos empleados carecen de función informativa o crítica, pues no se refieren a ninguna decisión ni contienen argumento alguno. Su efecto es degradar a la víctima ante la opinión pública, y buscar que otros igualmente lo hagan”, advirtió Caballero.

En la denuncia se alega que el caricaturista incurrió en varios agravantes con su conducta.

Igualmente, que, pese a que conocía el daño que iba a causar con sus publicaciones, lo siguió haciendo, hasta el punto de publicar varios trinos en los que defendía su conducta.

“La publicación es producto de una elaboración, pues el autor escogió una fotografía de la víctima, redactó la pregunta y añadió los dos apelativos. Se trata, además, de un profesional en comunicación gráfica, que conoce el efecto de las imágenes y de las palabras sobre el público”, indica uno de los apartes de la denuncia.