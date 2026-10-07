Familia de Miguel Uribe Turbay entregó Premio al Líder Valiente 2026 al presidente Abelardo De La Espriella

El presidente Abelardo De La Espriella fue reconocido con el Premio al Líder Valiente 2026, entregado por la familia del exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien murió tras un atentado en su contra durante la pasada campaña electoral.

El mandatario recordó que apoyó a Uribe Turbay cuando aspiró a la Alcaldía de Bogotá.

De La Espriella dijo que no descansará hasta encontrar a los responsables intelectuales del crimen contra el exsenador.

Abelardo De La Espriella. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Según dijo, algunos de los responsables de ese magnicidio ya han ido cayendo en medio de los operativos que ha adelantado a través de la Fuerza Pública.

De La Espriella también cuestionó al Gobierno del expresidente Gustavo Petro por no haber protegido al exsenador.

Abelardo De La Espriella. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Pienso en la magnitud de la pérdida que sufrió Colombia con la magnitud de su asesinato. Perdió a un hombre joven, inteligente, profundamente preparado, enamorado de su familia y de su patria y cuya vocación verdadera siempre fue servirle a Colombia. Esa es la razón por la que este homenaje no puede limitarse a un premio para mí, o a recordar al senador o al candidato presidencial asesinado. Hoy quiero exaltar la memoria de ese gran líder y persona que fue Miguel Uribe Turbay”, afirmó el mandatario tras el reconocimiento.