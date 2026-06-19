Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: Fiscalía decidió sobre Víctor Gómez, jefe de seguridad del político

La Fiscalía General Penal Militar y Policial concluyó las primeras indagaciones con respecto a la actuación del esquema de protección durante el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay.

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La entidad judicial determinó que el subcomisario Víctor Hugo Gómez Velasco, jefe del dispositivo de seguridad, recibió la notificación del evento político en el parque El Golfito de Modelia con pocas horas de anticipación.

Ante la comunicación extemporánea, el subcomisario Gómez Velasco activó los protocolos de coordinación con el personal policial de la jurisdicción local.

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Los reportes oficiales indican que el uniformado unificó las capacidades de defensa con otros esquemas de protección que se encontraban presentes en el sitio público.

Así, las evidencias recolectadas eximen al funcionario de conductas omisivas.

El equipo de Policía Judicial adscrito a la Fiscalía 2203 Especializada recopiló los elementos materiales de prueba sobre la planeación del ataque contra el congresista.

El acervo probatorio demostró que el atentado respondió a una acción delictiva estructurada con meses de anterioridad por una red criminal con división de funciones y logística propia.

Aplicación de protocolos de protección y reacción operativa

El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Foto: COLPRENSA

La línea investigativa del organismo de instrucción penal militar determinó que la agresión obedeció a un plan de alta complejidad y no a una negligencia del jefe de seguridad.

Los informes de balística y los testimonios recopilados señalan que el subcomisario Gómez Velasco cubrió con su cuerpo al senador para facilitar su retiro de la zona de fuego.

Mientras el jefe del esquema protegía al congresista, los demás integrantes del dispositivo de seguridad repelieron los disparos en el parque. Las unidades policiales neutralizaron al atacante en el lugar de los hechos y coordinaron el traslado inmediato de la víctima hacia las instalaciones del centro asistencial más cercano.

Fundamentos jurídicos de la decisión judicial

Desde el 30 de abril de 2024, Miguel Uribe Turbay fue claro al señalar que su vida corría riesgo. No fue escuchado por la Dirección de Protección de la Policía ni por la Unidad Nacional de Protección. SEMANA revela el documento, la prueba reina, de estas advertencias. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

El juez 1202 especializado valoró los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía Delegada durante la audiencia pública. El administrador de justicia decretó la preclusión definitiva de la investigación al comprobar que el personal de custodia aplicó los manuales de doctrina vigentes para salvaguardar la vida del protegido.

La Fiscalía General Penal Militar y Policial declaró que “la institución reafirma su compromiso con la legalidad, la rigurosidad investigativa y la defensa de las garantías procesales, actuando con objetividad, transparencia y respeto por el debido proceso en cada una de sus actuaciones dentro del marco legal”.