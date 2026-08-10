Reforma pensional de Petro entra en la recta final: Corte Constitucional retoma debate que definirá su futuro

Con el arranque del Gobierno del presidente Abelardo De La Esriella, se destrabó en la Corte Constitucional el debate que se venía adelantando sobre la polémica reforma pensional que provocó tensiones en el Gobierno Petro, choque con las altas cortes y varias críticas frente al proceso que viene adelantando la justicia sobre esa iniciativa.

En medio de la posesión del nuevo presidente de Colombia, los magistrados de la Sala Plena de ese alto tribunal agendaron para este jueves 13 de agosto la discusión sobre el futuro de la ley que cambió el sistema pensional en Colombia. El tema llevaba varios meses sin estar en el orden del día.

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El documento conocido por SEMANA detalla que la sesión iniciara a las 9:00 de la mañana, la magistrada ponente será Paola Meneses, actual presidenta de la Corte, pero la discusión se resolverá con el voto del conjuez Carlos Pablo Márquez.

Márquez aterrizó en el debate de la reforma pensional en diciembre de 2025, después de que la última votación que buscaba definir la reforma pensional quedó 4-4, sacando a flote la profunda división que había en ese alto tribunal para hundir o salvar la reforma que avaló el Gobierno Petro a través del Congreso.

Ocho meses después de que llegara al estudio de la demanda contra la pensional, el conjuez Pablo Marquez y el resto de magistrados de la Corte Constitucional podrían definir el futuro de una de las principales iniciativas del expresidente Petro justo en el arranque del Gobierno de Abelardo De La Espriella.

El exsenador y exdirector de Prosperidad, Gustavo Bolívar, cuestionó esa situación a través de su Tik Tok: “La Corte Constitucional, que tiene engabetada la reforma pensional hace dos años, pues, por arte de magia, la va a aprobar en los próximos días o en las próximas semanas. Se acordarán de mí”.

Hay que recordar que en esta discusión no participa el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, expresidente de ese tribunal, pues sus colegas le aceptaron un impedimento que lo apartó del debate después de que habló del proceso en un medio de comunicación.

Por su parte, el magistrado Héctor Carvajal, quien fue abogado personal del presidente Petro, tampoco participará en esta discusión por unos conceptos que emitió a favor de esa iniciativa legislativa cuando era asesor jurídico de Colpensiones. Así fue como llegó el conjuez Pablo Márquez a este proceso.

Conozca aquí la agenda de la Corte Constitucional este 13 de agosto: