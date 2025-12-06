Reforma pensional: una nueva fotografía evidencia la cercanía del conjuez Márquez con el magistrado Polo, elegido por el petrismo

La supuesta relación estrecha entre el magistrado Miguel Polo y el conjuez Pablo Márquez ha generado un nuevo debate alrededor de la aprobación de la reforma pensional. El debate está en un voto finish en la Corte Constitucional, en donde la votación quedó 4-4. Y, ante la recusación del magistrado Héctor Carvajal, quien fue abogado del presidente Gustavo Petro, la suerte de esa reforma bandera del gobierno queda en manos de Márquez.

Sin embargo, ha generado ruido la tesis de que el abogado es amigo cercano de Miguel Polo, magistrado que ya votó a favor de la ponencia y que fue elegido en una controvertida votación en el Congreso con el apoyo de toda la maquinaria petrista.

El magistrado Miguel Polo y el conjuez Pablo Márquez en el Mundial de Rusia. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA - API

SEMANA publicó en su última edición una foto en la que ambos abogados comparten alegremente en uno de los partidos en los que jugó la Selección Colombia en el Mundial de Rusia.

Allí, se ven ambos juristas abrazados, sonrientes y con pelucas de la tricolor en las tribunas del estadio Kazan, en donde la Selección derrotó 3-0 a Polonia, tras el revés inicial contra Japón.

Ahora, una nueva imagen confirma que Márquez y Polo se encuentran en eventos sociales. En la foto se ve cómo están compartiendo una comida de Navidad junto con un grupo de amigos.

El magistrado Miguel Polo y el conjuez Pablo Márquez en una cena de Navidad. | Foto: Suministrada a Semana

Márquez llegó a tener un papel preponderante en la reforma pensional cuando se hizo público el conflicto de interés que tenía Héctor Carvajal frente al tema. El abogado que, antes de ser magistrado, fue abogado del primer mandatario en varios de sus procesos más importantes, había tenido contratos con Colpensiones. La administradora estatal colombiana de pensiones le confirmó a la Corte Constitucional que Carvajal tenía esa relación y aseguró que incluso proyectó la defensa de la entidad frente al proceso del que ahora no puede ser parte.

En noviembre, la Sala Plena de la Corte Constitucional avaló la recusación que le puso la senadora Paloma Valencia. Y tiempo después nombró a Márquez.

La decisión de la reforma pensional es clave para el gobierno Petro. Márquez, quien es el voto definitivo, es abogado de la Universidad Javeriana, con maestría en Economía en esa misma universidad y otra de Derecho en Harvard, además de un doctorado en Derecho de la Universidad de Oxford.