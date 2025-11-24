Suscribirse

Corte Constitucional separa al magistrado Héctor Carvajal de la discusión de la reforma pensional; recusación fue fallada en su contra

La Sala Plena de la Corte Constitucional aprobó la recusación que la senadora Paloma Valencia puso contra quien fue abogado personal del presidente.

Redacción Semana
24 de noviembre de 2025, 4:58 p. m.
El magistrado de la Corte Constitucional, Héctor Carvajal.
El magistrado de la Corte Constitucional, Héctor Carvajal. | Foto: COLPRENSA

El magistrado Héctor Carvajal acaba de quedar por fuera de la discusión que se avecina sobre el futuro de la reforma pensional, luego de que la Sala Plena de la Corte Constitucional avalara la recusación que le puso la senadora Paloma Valencia, por el vínculo que tuvo en el pasado como contratista con Colpensiones.

Ahora, el alto tribunal deberá definir al conjuez que se sumará al debate sobre esta iniciativa, que está a punto de definir la demanda que interpuso la senadora Valencia, por los vicios de trámite que se habrían presentado durante su aprobación en el Congreso de la República.

Paloma Valencia
Paloma Valencia se opone a la reforma. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA - SEMANA

Aunque la Corte ordenó subsanar esos errores, la reforma pensional volvió corregida desde el Congreso de la República, para que la Sala Plena defina finalmente si cumple con todos los requisitos constitucionales; ahora con un conjuez que llegará a reemplazar al magistrado Carvajal.

¿Golpe al Gobierno?

Para nadie es un secreto que el magistrado Héctor Carvajal fue abogado personal del presidente Petro y llegó a ese cargo, gracias a la postulación del mismo mandatario y al apoyo del actual gobierno para que consiguiera los votos necesarios en el Congreso de la República.

Contexto: Magistrado Héctor Carvajal, en la cuerda floja para debatir la pensional: SEMANA revela el documento de la defensa que le hizo a Colpensiones

Carvajal ha sido señalado como uno de los magistrados cercanos a las ideas del presidente Petro, junto a sus colegas Vladímir Fernández, exsecretario jurídico de la Presidencia; y Miguel Polo Rosero, quien también salió elegido para ese cargo gracias a la maquinaria del Gobierno.

Con la salida del magistrado Héctor Carvajal, el Gobierno Petro sufre un golpe a sus intereses sobre la reforma pensional, la cual está a punto de conocer su suerte en la Corte Constitucional.

La recusación que sacó a Carvajal

Este lunes 24 de noviembre, la Sala Plena de la Corte Constitucional citó a una sala extraordinaria para aprobar la recusación que radicó la senadora Paloma Valencia, contra el magistrado Héctor Carvajal, por el vínculo que tuvo en el pasado con Colpensiones.

En la Universidad Externado de Colombia se instaló la jornada académica en homenaje a los 40 años del holocausto del Palacio de Justicia.
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar es el ponente de la demanda de la senadora Paloma Valencia contra la reforma pensional. | Foto: Colprensa

Esto después de que la administradora estatal colombiana de pensiones le confirmó a la Corte Constitucional que Carvajal estuvo vinculado como contratista y hasta proyectó la defensa de la entidad frente al proceso del que ahora no puede ser parte.

La Corte le dio un plazo de cinco días a Colpensiones para que entregara todas las pruebas que finalmente terminaron concluyendo la salida de Héctor Carvajal de la discusión que en los próximos días definirá el futuro de la reforma pensional en Colombia.

