Colpensiones tiene cinco días para entregarle a la Corte Constitucional los conceptos de Héctor Carvajal sobre la pensional

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional, le dio cinco días a Colpensiones para que entregue los conceptos que Héctor Carvajal les dio cuando era contratista de esa entidad sobre la reforma pensional que el Gobierno Petro presentó al Congreso de la República.

La orden de la Corte es remitir “los conceptos jurídicos que el entonces contratista Héctor Alfonso Carvajal Londoño presentó a Colpensiones, en desarrollo o ejecución de los contratos de prestación de servicios. 070 de 2024 y 005 de 2025, relacionados con la Ley 2381 de 2024, incluyendo el análisis de su constitucionalidad”.

Así mismo, Colpensiones deberá entregar los documentos en los que se le solicitó al entonces contratista Carvajal que rindiera un concepto de intervención sobre la inconstitucionalidad de la reforma pensional, en el cual estaría reflejado en el contrato de prestación de servicios profesionales número 070 de 2024.

El magistrado Ibáñez Najar también solicitó “los documentos a través de los cuales se le solicitó al entonces contratista Héctor Alfonso Carvajal Londoño que rindiera el ‘concepto jurídico relacionado a inquietudes relacionadas con la aplicación en procesos judiciales de la oportunidad de traslado establecida por el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024′”.

Lo particular de esta decisión es que la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, demandante de la pensional, solicitó días atrás los mismos conceptos a Colpensiones y hasta acudió a una tutela para un juzgado ordenara pedir esa información, sin embargo, esa petición no ha sido contestada hasta el momento.

Por eso, la Corte Constitucional terminó pidiéndole a la entidad dirigida por Jaime Dussan que entregue los conceptos, anexos y soportes jurídicos que presentó Carvajal sobre la pensional, incluyendo el análisis de constitucionalidad y la copia de los informes que entregó mensualmente por ese contrato de prestación de servicios.

Jaime Dussán, presidente de Colpensiones. | Foto: guillermo torres-semana

“Solicitar al señor Jorge Eliecer Morales Acuña, jefe de la Oficina Asesora de Asuntos Legales de Colpensiones y supervisor de los contratos de prestación de servicios 070 de 2024 y 005 de 2025, o a quien haga sus veces que, en el término de cinco (5) días contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente providencia, allegue o entregue a esta Corte, los soportes de los informes de supervisión de los contratos de prestación de servicios 070 de 2024 y 005 de 2025, y, certifique la fecha y hora en que el entonces contratista Héctor Alfonso Carvajal Londoño entregó los conceptos relacionados con la Ley 2381 de 2024″, es otra de las decisiones de la Corte.

Esta solicitud de la Corte Constitucional a Colpensiones nace de la recusación que presentó la senadora Paloma Valencia contra Héctor Carvajal, al considerar que siendo contratista de esa entidad, emitió conceptos sobre esa iniciativa que podrían afectar su imparcialidad.

Carvajal rechazó ese recurso argumentando que su vinculación a Colpensiones fue como contratista y su concepto fue sobre la legalidad de la pensional hasta su aprobación, mas no sobre el trámite en el Congreso.