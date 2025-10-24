Suscribirse

Judicial

Senadora Paloma Valencia le responde al magistrado Héctor Carvajal y le pide que se aparte de la discusión de la reforma pensional

SEMANA revela la respuesta de la senadora del Centro Democrático en la recusación contra el magistrado.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
24 de octubre de 2025, 4:40 p. m.
El magistrado de la Corte Constitucional, Héctor Carvajal.
El magistrado de la Corte Constitucional, Héctor Carvajal | Foto: COLPRENSA

La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia le envió un documento a la presidencia de la Corte Constitucional, para que se avale la recusación presentada para que el magistrado Héctor Carvajal no tenga participación en el debate de las demandas presentadas contra la reforma pensional.

En la misiva, conocida en su totalidad por SEMANA, la congresista manifestó que el magistrado tuvo contratos con Colpensiones —una de las entidades directamente beneficiadas con el tema de la reforma pensional— así como su ya conocida relación con el presidente Gustavo Petro, quien está detrás de dicha reforma.

Contexto: Tambalea la reforma pensional de Petro: SEMANA revela la ponencia del presidente de la Corte, que pide hundirla. Estos son sus demoledores argumentos

En el caso de Colpensiones, se asevera que poco antes de ser ternado, el abogado Carvajal emitió un concepto bastante favorable en el estudio de la reforma pensional. Hecho por el cual no puede participar en el debate, pues tiene una postura preestablecida.

“El magistrado Héctor Carvajal está inmerso en la causal de impedimento (...) por lo tanto, debe ser apartado de la discusión al haber emitido concepto sobre la ley objeto de la demanda”, precisó el documento.

Héctor Carvajal, nuevo magistrado de la Corte Constitucional.
Héctor Carvajal, nuevo magistrado de la Corte Constitucional. | Foto: SENADO.

Por esto, le pidió al presidente de la Corte Constitucional que evalúe los contratos de prestación de servicios que tuvo Carvajal con la mencionada entidad entre los años 2024 y 2025. Igualmente, se le pidió al jefe de la Oficina Asesora de Asuntos Legales que entregue todos los soportes sobre los mencionados contratos y los conceptos firmados por Carvajal sobre la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024.

La congresista del Centro Democrático rechazó tajantemente la respuesta enviada por Héctor Carvajal, al señalar que cuando emitió los mencionados conceptos de la reforma no estaba demandada ni en estudio de ninguna autoridad judicial.

Estos conceptos jurídicos son suficientes para que su autor sea apartado de cualquier discusión.

“(...) La causal de recusación por haber conceptuado sobre la materia no exige que el Magistrado haya analizado en detalle todos los posibles escenarios que se puedan llegar a presentar en el control de constitucionalidad, tales como cargos, vicios o trámites de subsanación como pretende argumentar el doctor Carvajal Londoño, sino que se configura al realizar una declaración o concepto sobre la materia genera objeto de detalle, en este caso, la constitucionalidad”, le respondió la senadora.

Para la dirigente política, quien lidera una de las demandas contra la reforma pensional aprobada en el Congreso, el magistrado Carvajal ha querido “fragmentar” su posición en este caso con el fin de evadir la recusación.

“El control de constitucionalidad, como se expuso previamente, es integral ―tanto sustancia como procesal― y no fragmentado, como pretende hacerlo ver el doctor Carvajal. Si el magistrado ya emitió un concepto defendiendo la constitucionalidad de la norma, necesariamente la garantía y la apariencia de imparcialidad se desvanecen”, precisó.

“Más aún, si se tiene en cuenta que dichas declaraciones fundamentaron la defensa que realizó Colpensiones de la norma demandada en el proceso de la referencia, justamente la entidad encargada de implementar el nuevo régimen pensional”, agregó la senadora.

Por esto, pidió que se garantice un juez imparcial en este caso y el magistrado Carvajal sea apartado completamente de la mencionada discusión que se realizará en Sala Plena.

Contexto: Presidencia defiende a capa y espada la elección de Héctor Carvajal como magistrado de la Corte Constitucional

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Luis Fernando Hoyos rompió el silencio y expuso enfermedad que lo alejó de ‘MasterChef Celebrity’: “Me cogió y me tumbó”

2. Horóscopo fin de semana del 24 al 26 de octubre: predicciones para los 12 signos

3. Aumentan presiones de los controladores de tráfico aéreo en EE. UU. por el cierre de gobierno: “Es inaceptable e insostenible”

4. Mujer profanó tumba en Santander: iba a bañar y cambiar de ropa al difunto; esta es la historia

5. ¿Presagio? Exesposa de Brayan Campo reveló el sueño que tuvo antes de que capturaran al asesino de Sofía Delgado: “No quise contar”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Héctor CarvajalPaloma ValenciaCorte Constitucional

Noticias Destacadas

La mujer profanando la tumba en el cementerio El Sagrado Corazón de Landázuri, Santander

Mujer profanó tumba en Santander: iba a bañar y cambiar de ropa al difunto; esta es la historia

Redacción Nación
Evelyn Rodas y su exesposo Brayan Campo.

¿Presagio? Exesposa de Brayan Campo reveló el sueño que tuvo antes de que capturaran al asesino de Sofía Delgado: “No quise contar”

Redacción Nación
El general William Rincón tomó el mando como nuevo director de la Policía

“Me comprometo con ellos”: el general William Rincón tomó el mando como nuevo director de la Policía

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.