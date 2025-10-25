Suscribirse

CONFIDENCIALES

Reforma pensional: se avecina la votación de la ponencia que pide tumbar la ley por vicios en su trámite en el Congreso

El magistrado Héctor Carvajal no podría votar debido a que obtuvo dos contratos por más de 25 millones de pesos mensuales en Colpensiones.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Confidenciales
25 de octubre de 2025, 7:07 a. m.
La iniciativa hace parte de la reforma pensional y prioriza a quienes no cuentan con pensión ni ingresos estables.
Reforma pensional. | Foto: 123RF

Si nada extraordinario ocurre, la ponencia de la reforma pensional del presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, que propone hundir la ley aprobada por el Congreso, podría votarse la segunda semana de noviembre en sala plena.

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien demandó la reforma, radicó las pruebas con las que confirma que el magistrado Héctor Carvajal, ternado por Petro, debe ser recusado porque obtuvo dos contratos por más de 25 millones de pesos mensuales en Colpensiones, y que fueron revelados por SEMANA.

Contexto: Senadora Paloma Valencia le responde al magistrado Héctor Carvajal y le pide que se aparte de la discusión de la reforma pensional

Se espera que la Corte solicite los conceptos que emitió Carvajal a Colpensiones, se vote la recusación y, de inmediato, si el magistrado es apartado de la votación, se convoque a un conjuez. Si eso ocurre, Petro estaría en desventaja.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Donald Trump arrincona a Gustavo Petro: tres puntos clave que ponen en jaque a Colombia. Esto es lo que puede venir

2. Petro contra Trump: los detalles secretos de la pelea y el libreto para tratar de defenderse frente a la Casa Blanca

3. Golpe a la seguridad: esto le costará a Colombia perder el apoyo de Estados Unidos. El panorama es alarmante. “Quedamos alineados con el Eje del Mal”

4. Escándalo: el general Federico Mejía usó un helicóptero del Ejército para liberar a un traficante de cocaína en el Cauca. Estas son las pruebas

5. Habla Carlos García, medio hermano de Mauricio Leal: dice que Jhoiner “mató” al estilista y a su madre y quiere quedarse con los bienes; pidió investigar a otras dos personas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

congresoHéctor CarvajalContratos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.