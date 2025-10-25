CONFIDENCIALES

Reforma pensional: se avecina la votación de la ponencia que pide tumbar la ley por vicios en su trámite en el Congreso

El magistrado Héctor Carvajal no podría votar debido a que obtuvo dos contratos por más de 25 millones de pesos mensuales en Colpensiones.

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

25 de octubre de 2025, 7:07 a. m.