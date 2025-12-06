El país está a punto de conocer la decisión que tomarán los ocho magistrados de la Sala Plena y el conjuez de la Corte Constitucional sobre la demanda que interpuso la senadora Paloma Valencia contra la reforma pensional, por los vicios de trámite que se habrían dado durante su aprobación en la Cámara de Representantes.

En la antesala de la decisión, SEMANA revela una fotografía que deja en evidencia la cercana amistad entre el magistrado Miguel Polo Rosero, quien votó a favor de la pensional, y el abogado Pablo Márquez, designado por la Sala Plena como el conjuez que desempatará el 4-4 que dejó la última votación sobre esa iniciativa.

Márquez llegó a la discusión después de que la Corte aceptó por unanimidad la recusación que sacó al magistrado Héctor Carvajal del debate, debido al concepto que dio a favor de la reforma cuando era asesor jurídico de Colpensiones. Por eso, los reflectores apuntan al conjuez Pablo Márquez.

Pablo Márquez y Miguel Polo Rosero. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA - API

La imagen a la que tuvo acceso esta revista fue captada durante el Mundial de Rusia 2018. En ella, Polo y Márquez aparecen sonriendo, usando camisetas y pelucas alusivas a la selección Colombia, abrazados con evidente camaradería y asistiendo al estadio Kazán Arena, donde la Tricolor revivió derrotando 3-0 a Polonia, tras el revés inicial contra Japón.

Esa foto ha encendido las alarmas en sectores políticos frente a la posibilidad de que esa cercana relación termine influyendo y afectando la imparcialidad del conjuez sobre la reforma pensional, teniendo en cuenta que el magistrado Miguel Polo Rosero votó a favor de ese proyecto bandera para el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Fuentes consultadas explicaron que la imagen estaba publicada en las redes sociales de Pablo Márquez, pero después de su designación como conjuez desapareció. El conjuez explicó a SEMANA que la imagen fue enviada a sus archivos privados de Instagram porque han intentado vulnerar su cuenta seis veces y lamentó que se esté dando “suspicacia por ese tema”.

SEMANA también se contactó con el magistrado Miguel Polo Rosero para entender la relación que ahora los tiene bajo la lupa. Explicaron que se conocen desde que eran estudiantes de Derecho en la Universidad Javeriana, han estado en la academia y trabajado junto a otros magistrados de la Sala Plena. Confirmaron su amistad de años atrás.

Corte Constitucional define el futuro de la reforma pensional. | Foto: corte

Sin embargo, el conjuez Márquez aseguró que su decisión sobre la pensional se dará en derecho; aclaró que no va a afectar su carrera por hacer lo que diga un tercero. El jurista fue superintendente para la Protección de la Competencia en la Superintendencia de Industria y Comercio, y director de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones durante el Gobierno Santos.

Por su parte, el magistrado Miguel Polo Rosero, quien votó a favor de la pensional junto a los magistrados Vladimir Fernández, Juan Carlos Cortés y Natalia Ángel Cabo, aseguró que su único propósito es administrar justicia de manera correcta; se describió como una persona objetiva e imparcial.

Aunque Polo Rosero duró más de diez años en la Corte antes de llegar a magistrado, la preocupación sobre su amistad con Márquez se centra en que el Senado lo eligió para ese cargo después de que el petrismo le puso la maquinaria para que salieran los votos a su favor. No hay que olvidar que también fue magistrado auxiliar de su ahora colega Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de Petro y quien habría promovido su nombre para que el Consejo de Estado lo ternara.