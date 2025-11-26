Suscribirse

Confidenciales

Corte Constitucional notifica formalmente la designación del conjuez que definirá la reforma pensional

El abogado Carlos Pablo Márquez deberá desempatar la votación que dejó en el limbo ese proyecto bandera del Gobierno Petro.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
26 de noviembre de 2025, 7:23 p. m.
No
El conjuez Carlos Pablo Márquez definirá el futuro de la reforma pensional en la Corte Constitucional. | Foto: No

La Secretaria General de la Corte Constitucional le notificó formalmente al abogado Carlos Pablo Márquez, la designación que le dio la Sala Plena como el conjuez que definirá la suerte de la demanda contra la reforma pensional.

En un documento firmado por Liliana Romero, secretaria del alto tribunal, se detalla: “De manera atenta, le comunico que en sesión de Sala Plena celebrada el 24 de noviembre del año en curso, fue designado mediante el sorteo reglamentario, como conjuez en el proceso de la referencia”.

No
Esta es la notificación formal. | Foto: No

La Sala tuvo que recurrir al conjuez luego de que en la sala extraordinaria del pasado lunes, aprobaran la recusación contra el magistrado Héctor Carvajal, quien fue abogado del presidente Petro, y la votación quedó 4 a 4 frente a la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que pide tumbar esa iniciativa.

Con la designación, Márquez ahora tendrá acceso a todo el proceso para que pueda analizar y tomar postura frente a la demanda, mientras que la Corte en los próximos días le indicará la fecha en que se convocará la Sala Plena que definirá el futuro de la reforma pensional.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Infalible Jhon Córdoba: gol para Krasnodar lo pone a sonar y le tira mensaje a Néstor Lorenzo

2. Él es el novio de Michelle Rouillard y hacía parte de ‘MasterChef Celebrity’: “Dentro de la competencia me enamoré”

3. Exgobernador Carlos Caicedo dice que a Gustavo Petro “lo han secuestrado” y arremete contra Roy Barreras y Armando Benedetti

4. ¿Cuánto cuesta vivir en Miami? Este es el ingreso necesario para vivir bien

5. Tiroteo cerca de la Casa Blanca: dos miembros de la Guardia Nacional resultaron heridos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Corte ConstitucionalReforma pensionalColpensiones

Noticias Destacadas

Nicolás Petro, dinero, maleta

“Nicolás está preocupado”: defensa del hijo mayor del presidente Gustavo Petro reclama por vacíos en la imputación de cargos

Redacción Semana
Liliana Cruz Buitrago y su esposo, el teniente Hamilton Ruiz Bolívar, comandante de la estación de Policía de Chiscas, en Boyacá.

Drástico giro en caso de mujer que murió tras recibir un disparo de su esposo, un teniente de Policía: abogado hizo denuncia

Redacción Nación
No

Corte Constitucional notifica formalmente la designación del conjuez que definirá la reforma pensional

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.