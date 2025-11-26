Confidenciales
Corte Constitucional notifica formalmente la designación del conjuez que definirá la reforma pensional
El abogado Carlos Pablo Márquez deberá desempatar la votación que dejó en el limbo ese proyecto bandera del Gobierno Petro.
Siga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día
La Secretaria General de la Corte Constitucional le notificó formalmente al abogado Carlos Pablo Márquez, la designación que le dio la Sala Plena como el conjuez que definirá la suerte de la demanda contra la reforma pensional.
En un documento firmado por Liliana Romero, secretaria del alto tribunal, se detalla: “De manera atenta, le comunico que en sesión de Sala Plena celebrada el 24 de noviembre del año en curso, fue designado mediante el sorteo reglamentario, como conjuez en el proceso de la referencia”.
La Sala tuvo que recurrir al conjuez luego de que en la sala extraordinaria del pasado lunes, aprobaran la recusación contra el magistrado Héctor Carvajal, quien fue abogado del presidente Petro, y la votación quedó 4 a 4 frente a la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que pide tumbar esa iniciativa.
Con la designación, Márquez ahora tendrá acceso a todo el proceso para que pueda analizar y tomar postura frente a la demanda, mientras que la Corte en los próximos días le indicará la fecha en que se convocará la Sala Plena que definirá el futuro de la reforma pensional.