Corte Constitucional notifica formalmente la designación del conjuez que definirá la reforma pensional

La Secretaria General de la Corte Constitucional le notificó formalmente al abogado Carlos Pablo Márquez, la designación que le dio la Sala Plena como el conjuez que definirá la suerte de la demanda contra la reforma pensional.

En un documento firmado por Liliana Romero, secretaria del alto tribunal, se detalla: “De manera atenta, le comunico que en sesión de Sala Plena celebrada el 24 de noviembre del año en curso, fue designado mediante el sorteo reglamentario, como conjuez en el proceso de la referencia”.

Esta es la notificación formal. | Foto: No

La Sala tuvo que recurrir al conjuez luego de que en la sala extraordinaria del pasado lunes, aprobaran la recusación contra el magistrado Héctor Carvajal, quien fue abogado del presidente Petro, y la votación quedó 4 a 4 frente a la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que pide tumbar esa iniciativa.