Daniel Briceño explica en SEMANA qué debería cambiar Colombia para impulsar la IA: “Mire lo que pasó en Europa”

La inversión, las condiciones para las empresas tecnológicas y las dificultades de conectividad están entre los asuntos que el congresista considera prioritarios para el desarrollo digital del país.

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Colombia enfrenta varios desafíos para aprovechar el crecimiento de la inteligencia artificial (IA). Para Daniel Briceño, representante a la Cámara por Bogotá, uno de los puntos centrales es crear condiciones que permitan atraer empresas, desarrollar infraestructura tecnológica y ofrecer reglas estables a quienes decidan invertir en el país.

En entrevista con SEMANA durante el Tech Day 2026, realizado en Bogotá, el congresista sostuvo que el debate no debería concentrarse únicamente en establecer límites para esta tecnología, sino también en preparar el entorno para su desarrollo.

“Todo el mundo cree que es que hay que regular la IA, creo que en algún momento tendremos que regularla, pero nosotros no podemos caer en el error de regularla mal porque es imposible volver de ahí”, afirmó Briceño.

El representante utilizó el caso europeo para respaldar su preocupación y agregó: “En una inversión que avanza muy rápido y se regula mal, se pierde absolutamente el año y la historia. Mire lo que pasó en Europa”.

Reglas estables para atraer empresas tecnológicas

Briceño considera que una de las prioridades debe ser ofrecer seguridad jurídica, es decir, condiciones legales y tributarias claras que no cambien constantemente para quienes invierten.

“Lo que nosotros nos estamos planteando más grande y que creemos que es lo más importante es que la industria de la inteligencia artificial tenga una base jurídica sólida y una estabilidad jurídica en materia regulatoria y en materia tributaria”, explicó.

Daniel Briceño propone ofrecer reglas estables para atraer inversiones en inteligencia artificial a Colombia. Foto: Paula López

En esa dirección, señaló que existe una propuesta radicada ante el Congreso para establecer un sistema de estabilidad jurídica que también abarque otros sectores económicos. La iniciativa busca ofrecer reglas durante periodos de 15 o 20 años a cambio de inversiones en Colombia.

Según Briceño, todavía se estudian los montos mínimos que deberían comprometer las empresas para acceder a ese mecanismo.

Centros de datos, energía y conectividad

La infraestructura también ocupa un lugar central en su planteamiento. El congresista considera necesario aumentar la capacidad del país para alojar y operar los sistemas tecnológicos que utilizan las empresas de inteligencia artificial.

“Inversión, atraer a las empresas de inteligencia artificial a Colombia, que este país construya más datacentros, asegurar la batería energética, asegurar las normas y las regulaciones para que traigan la inversión”, afirmó al referirse a las prioridades nacionales.

A esos retos se suma la falta de acceso a internet en distintas zonas del país. Briceño señaló que millones de personas se encuentran en condiciones de pobreza digital y defendió que los recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Futic) se destinen principalmente a mejorar la conectividad.

“Hay un proyecto de ley que radica con María Lucía Villalba que lo que hace es limitar hasta un máximo del 15% de esos recursos que son los de conectividad para que vayan a funcionamiento, no puede ir más del 15% de los recursos del Futic a funcionamiento y hay que hacer una limitación sobre el tema de RTBC que también sale la puerta de ahí”, comentó.

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La apuesta por las notarías digitales

La digitalización de los trámites es otro de los cambios que Briceño busca impulsar. Según el congresista, de las aproximadamente 900 notarías del país, alrededor de 100 ofrecen servicios digitales.

“Lo que vamos a hacer es que sea obligatorio trámites virtuales, que la gente, si tiene que hacer una autenticación, lo va a hacer a través de internet”, explicó.

Daniel Briceño, congresista, busca que las autenticaciones y otros procedimientos puedan hacerse sin acudir presencialmente a una notaría. Foto: Colprensa

El proyecto de notarías digitales, que atribuyó a una iniciativa liderada en la Cámara por María Camila Salas, busca facilitar procedimientos que actualmente pueden exigir desplazamientos presenciales.

Para Briceño, el desarrollo tecnológico colombiano requiere combinar inversión privada, infraestructura, conectividad y modernización de los servicios. Su prioridad, concluyó, es establecer condiciones que permitan atraer capital y acelerar el crecimiento de esta industria.