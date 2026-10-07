CX Tech Day 2026: el evento que reunirá en Bogotá a expertos en IA y automatización

La inteligencia artificial aplicada a la atención al cliente será uno de los ejes del CX Tech Day 2026, encuentro que se realizará el próximo 20 de octubre en el Centro Empresarial El Cubo, en Bogotá.

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Organizado por la Asociación Colombiana de BPO (BPrO), el evento pondrá sobre la mesa una transformación que va más allá de los tradicionales chatbots: el uso de sistemas capaces de realizar acciones, analizar información y automatizar procesos dentro de las empresas.

De responder preguntas a ejecutar acciones

Uno de los temas centrales será el desarrollo de agentes autónomos, sistemas de inteligencia artificial diseñados para realizar determinadas tareas en lugar de limitarse a entregar respuestas.

La agenda también incluirá inteligencia artificial generativa y predictiva, automatización de la experiencia del cliente, análisis de conversaciones y herramientas de voz basadas en IA. La intención será mostrar cómo estas tecnologías pueden utilizarse en situaciones concretas dentro de las organizaciones.

Los agentes autónomos serán uno de los temas centrales del encuentro y sus posibles usos empresariales. Foto: Getty Images

Ana Karina Quessep, presidenta ejecutiva de BPrO, explicó que el reto está en demostrar resultados más allá de la novedad tecnológica.

“Estamos entrando en una etapa en la que la tecnología debe demostrar su capacidad para transformar realmente los negocios. La inteligencia artificial y la automatización representan una oportunidad para ser más productivos, ofrecer mejores experiencias y preparar el talento para asumir funciones de mayor especialización”, afirmó Quessep.

También se hablará del trabajo con IA

El encuentro abordará además la manera en que las empresas pueden combinar el trabajo de sus empleados con herramientas de inteligencia artificial. Entre las conversaciones previstas estarán los usos de la analítica para anticipar operaciones y las posibilidades de conectar áreas como marketing, ventas y experiencia del cliente.

María Paula Duque, GM de ElevenLabs para Colombia; Daniel Briceño, representante a la Cámara por Bogotá, y María Lucía Villalba, senadora de la República, participarán en el espacio de cierre junto con Quessep. La programación también contempla expertos nacionales e internacionales.

María Paula Duque, Daniel Briceño y María Lucía Villalba estarán entre los participantes del cierre. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA

“Queremos conocer experiencias reales, aprendizajes y casos que permitan entender qué está funcionando y cómo las organizaciones pueden aprovechar estas tecnologías para generar valor y fortalecer la relación con sus clientes”, señaló Quessep.

El CX Tech Day 2026 tendrá cupos limitados y entrada gratuita para los públicos establecidos por la organización. La agenda puede presentar modificaciones.