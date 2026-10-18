CONFIDENCIALES

Daniel Briceño comparte video de María Fernanda Carrascal en la clásica escena “usted no sabe quién soy yo”

Briceño publicó un video en el que la congresista increpa a un miembro del grupo antidisturbios y le dice: “Cuidado, que yo soy representante a la Cámara”.

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Redacción Semana
18 de octubre de 2026 a las 6:55 p. m.
Daniel Briceño muestra a María Fernanda Carrascal increpando a las autoridades.
Daniel Briceño muestra a María Fernanda Carrascal increpando a las autoridades. Foto: Fotomontaje SEMANA

“Agente, cuidado, no me pase ese bolillo que yo soy representante a la Cámara. No se le ocurra volver a hacer lo que acaba de hacer”, le dice María Fernanda Carrascal a las autoridades, en medio de las protestas en el centro internacional de Bogotá, frente al Museo Nacional.

“No se le ocurra volver a hacer lo que acaba de hacer, agente. No se le ocurra”, dice ella. “Yo sé cómo mueven esos bolillos y cómo están intimidando a la gente”, añade.

Atrás, alguien que acompaña a la congresista le dice al miembro del escuadrón móvil antidisturbio en tono de amenaza: “Usted sabe que levantarle la mano a una representante es un delito que lo puede poner preso”.