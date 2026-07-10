El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aprovechó un nuevo avance de la Línea 1 del Metro para enviar un mensaje de optimismo. “Mejores noticias”, escribió en su cuenta de X al anunciar que 15 de los 30 trenes que conformarán la flota del proyecto ya están en Colombia.

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció que el metro de Bogotá alcanzó el 80% de avance

El dato no es menor. Con este nuevo desembarque, el concesionario Metro Línea 1 completa la llegada de la mitad del material rodante que operará el sistema una vez entre en funcionamiento.

Cada tren se fabrica en China y, tras superar pruebas técnicas, se traslada por vía marítima hasta el puerto de Cartagena.

Hay que recordar que el pasado 2 de julio Galán, tras anunciar la llegada a la ciudad de 14 de los 30 trenes, mostró su entusiasmo con los tiempos de ejecución del proyecto.

Leonidas Narváez asumió el cargo de gerente general de la Empresa Metro de Bogotá en 2021. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Luego, el 5 de julio, el mandatario distrital confirmó que el Metro de Bogotá ya alcanzó un avance superior al 80 %, con lo cual corroboró que se han cumplido los tiempos estimados por su administración.

“Nos comprometimos hace más de dos años a que haríamos todo lo necesario para garantizar que en mayo de 2026 los trenes empezaran a rodar en pruebas por el viaducto y cumplimos. La meta era llegar a cerca del 80 % este semestre, es decir, en junio”, recordó el alcalde.