La Policía Metropolitana de Bogotá reportó este viernes, 10 de julio, haber recuperado un cargamento de mármol avaluado cerca de 150 millones, en hechos ocurridos en el barrio San José, localidad de Bosa, sur de la ciudad.

El teniente coronel Oscar Chauta, comandante de la estación de Policía de Bosa, indicó que en medio del operativo policial fueron capturadas tres personas señaladas de participar en dicho hecho delictivo.

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“Mientras la zona de atención realizaba labores de prevención y control por el sector, un ciudadano los alertó del hurto de su mercancía. De inmediato, la patrulla se desplazó al lugar indicado, donde observaron un grupo de personas manipulando la carga, quienes al notar la presencia policial emprendieron la huida”, indicaron desde la Policía Metropolitana de Bogotá.

Los uniformados también inmovilizaron en el lugar una grúa, un montacargas industrial y una tractomula. Se trata de maquinaria que estaba siendo utilizada para trasladar 82 plaquetas de mármol, según la Policía.

Frustrado el hurto de 150 millones de un cargamento de mármol en #Bosa.



3️⃣ presuntos delincuentes capturados ya tenían un montacargas, una grúa y un tractocamión en un parqueadero para remolcar este material que le habrían hurtado a un ciudadano.

Los vehículos fueron incautados. pic.twitter.com/8CnlPxFIv1 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) July 10, 2026

“Estas personas y los elementos fueron puestos a disposición de la autoridad competente. La Policía Nacional mantiene sus acciones para prevenir y combatir los delitos, e invita a la ciudadanía a reportar cualquier hecho que afecte la seguridad o la convivencia a través de la línea 123 o del CAI más cercano”, se concluyó.

La semana pasada, la Policía Metropolitana de Bogotá anunció que, mediante una serie de operativos desarrollados por uniformados de la Estación de Kennedy, se logró la recuperación de dos automóviles y dos motocicletas.

Los vehículos habían sido reportados como hurtados en diferentes zonas de la capital de la República durante las últimas horas. En el marco de los mismos procedimientos de control, las patrullas del sector hicieron efectiva la captura de cinco ciudadanos implicados en estas acciones delictivas.