Policía frustra atentado con explosivos en plaza Botero en Medellín: un capturado

Este viernes, 3 de julio, la Policía Nacional logró frustrar un ataque terrorista en la Plaza Botero en Medellín, Antioquia. Hubo una persona que fue capturada en una rápida reacción de las autoridades.

Tres menores de edad fueron rescatados por la Policía de Medellín: consumían esta sustancia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció por medio de su cuenta en la red social X: “La rápida reacción de las autoridades nos permitió controlar la situación en la Plaza Botero. El material explosivo fue retirado de manera segura, el paso ya fue habilitado y una persona fue capturada. Además, continúan las labores para ubicar a otros tres presuntos involucrados”.

Asimismo, indicó que avanzan con los operativos de seguridad en diferentes puntos de la ciudad con el fin de evitar este tipo de hechos.

“En Medellín no vamos a permitir que los delincuentes pretendan sembrar miedo ni poner en riesgo la vida de nuestra gente. A quienes intenten hacerle daño a nuestra ciudad los vamos a buscar, serán capturados y tendrán que responder ante la justicia”, finalizó.

Ni pistas de tierra ni aeropuertos: las aeronaves que prometen aterrizar en los ríos y lagos de Colombia

Por medio de redes sociales no se hicieron esperar los comentarios por estos hechos de terror. “El terrorismo urbano no es mito. Desde el campo hasta las ciudades, son víctimas de la falsa paz de Petro, de haber congelado a la Fuerza Pública. En Medellín detectaron un artefacto explosivo cerca de la Plaza Botero”, dijo la usuaria Isa Mejía en la red social X.

Desde la Policía Nacional hicieron un llamado para que la ciudadanía pueda entregar información que le permita anticiparse a cualquier hecho que pueda afectar la seguridad de todos los residentes de Medellín y Antioquia. La línea 123 funciona las 24 horas del día y la información es recibida bajo el anonimato.