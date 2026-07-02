Ojo, por esta razón, su Tarjeta Cívica no le servirá para el Metro de Medellín; debe hacer este cambio

Desde el 1 de julio comenzaron a presentarse cambios para un grupo de usuarios del Metro de Medellín que aún utilizaban una de las versiones más antiguas de la tarjeta Cívica. La medida hace parte del proceso de modernización tecnológica del sistema de recaudo, que la empresa viene implementando desde hace varios meses.

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Durante el periodo de transición, el Metro habilitó jornadas especiales de atención y amplió el plazo para que los usuarios realizaran el cambio sin costo. Sin embargo, miles de personas no alcanzaron a completar el trámite antes de la fecha límite establecida por la empresa.

En ese contexto, las tarjetas Cívica Classic expedidas entre 2007 y 2014 dejaron de funcionar desde el 1 de julio de 2026, por lo que sus portadores ya no pueden utilizarlas para ingresar a la red del Metro, Metrocable, Tranvía y demás modos integrados del sistema. La medida responde a la actualización tecnológica del sistema de recaudo, ya que estas tarjetas presentan obsolescencia y no permiten acceder a funciones como las recargas virtuales.

Se acabó el tiempo para usar la cívica classic, ahora es obligatorio usar la tarjeta Cívica con tecnología NFC. Foto: Composición SEMANA: DIEGO ANDRES ZULUAGA / Metro de Medellín

De acuerdo con el Metro de Medellín, la renovación es gratuita y aplica únicamente para las personas que tengan una Cívica Classic emitida entre 2007 y 2014, que no hayan cambiado su tarjeta en la última década, cuenten con la versión azul con fotografía o no puedan realizar recargas mediante la aplicación Cívica, Mi Bancolombia o Nequi.

Aunque el plazo oficial venció el 30 de junio, los usuarios que aún conservan una tarjeta de este tipo podrán seguir realizando el proceso de renovación en los Puntos de Atención al Cliente (PAC) del Metro. Los puntos habilitados están ubicados en las estaciones Niquía, Acevedo, San Antonio (oriente y occidente), Itagüí y San Javier, donde el trámite se realiza de lunes a viernes entre las 9:30 a. m. y las 6:30 p. m. en jornada continua. También continúa habilitado el punto de atención de Sabaneta, dedicado exclusivamente a este procedimiento.

Como parte de las medidas implementadas para facilitar el cambio, el Metro también habilitó un punto móvil en la estación Poblado, el cual funciona entre las 6:15 a. m. y las 3:45 p. m. para atender a quienes todavía no han renovado su tarjeta.

Metro de Medellín lleva operando más de 30 años, por ello, el tiempo ha hecho que viva múltiples transiciones tecnológicas. Foto: VW Pics/Universal Images Group v

Según cifras entregadas por la empresa, hasta finales de junio se habían renovado 88.400 tarjetas, aunque todavía quedaban alrededor de 140.000 Cívica Classic que registraron al menos un uso durante el último año y cuyos propietarios aún no habían realizado el cambio.

Es clave recordar que la renovación hace parte de la modernización del sistema de recaudo del Metro de Medellín. Las nuevas tarjetas incorporan tecnologías que permiten activar las recargas mediante NFC (Near Field Communication), eliminando la necesidad de acercar la tarjeta a un validador físico después de hacer una recarga digital y facilitando el uso de los canales virtuales.