Padres y alumnos de la vereda El Yerbal protestan por las demoras en una obra educativa que quedó inconclusa tras el abandono del contratista.

La Alcaldía anunció un nuevo proceso para terminar la construcción.

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Niños de Betulia reclaman la entrega de su escuela tras más de un año de retrasos

Un grupo de estudiantes de la vereda El Yerbal, en el municipio de Betulia, suroeste de Antioquia, decidió no regresar a clases.

La decisión seguirá en pie hasta que sea entregada la nueva sede educativa que permanece inconclusa desde hace más de un año.

La decisión fue respaldada por los padres de familia, quienes cerraron con candado la caseta comunal donde actualmente se adelantan las clases.

Esto como medida de presión para exigir una solución definitiva.

La comunidad sostiene que los niños llevan cerca de dos años recibiendo clases en un espacio provisional que no fue diseñado para actividades académicas.

Según denunciaron, la caseta comunal presenta filtraciones cuando llueve, altas temperaturas durante la jornada escolar y condiciones insuficientes para garantizar un ambiente adecuado para el aprendizaje.

La protesta busca que las autoridades aceleren la terminación de la Escuela Veredal El Yerbal, cuya construcción quedó paralizada en 2025 luego de que el contratista abandonara la obra por dificultades presupuestales.

Desde entonces, el proyecto permanece sin finalizar, pese a que debía reemplazar la infraestructura donde estudiaban los menores.

De acuerdo con la información divulgada por El Colombiano, alrededor de 15 estudiantes son los directamente afectados por la situación.

Los padres consideran que mantener las clases en la caseta comunal prolonga una problemática que ya supera el año y que afecta el derecho de los niños a recibir educación en condiciones dignas.

Según el medio en mención, frente a la protesta, el alcalde de Betulia, Néstor Camilo Serna Hernández, aseguró que el municipio ya adelanta las gestiones para reactivar el proyecto con un nuevo contratista.

#Denuncia



Las escuelas dignas son el primer entorno protector de niños/niñas.



En #Betulia, #Antioquia, familias de la Escuela Veredal #ElYerbal cerraron la caseta comunal donde reciben clases los estudiantes, al denunciar la ausencia de condiciones mínimas para una educación… pic.twitter.com/sPBQavxXrc — CORPADES 🇨🇴🇵🇸🕊️ (@corpades) June 30, 2026

La obra de la escuela de Betulia ya tiene recursos para finalizar

El mandatario explicó que el objetivo es habilitar al menos un salón de clases antes del 15 de julio, mientras concluyen las obras restantes.

El alcalde también indicó que solicitará a la Secretaría de Educación de Antioquia autorizar un aplazamiento del calendario escolar en esa sede durante una semana.

Esto con el fin de avanzar en las adecuaciones necesarias antes del regreso de los estudiantes.

Según explicó la administración municipal, ya están garantizados los recursos para culminar la construcción.

La inversión requerida asciende a cerca de 505 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 470 millones serán aportados por la Gobernación de Antioquia y el restante por el municipio.

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Mientras avanzan los trámites para reactivar la obra, la comunidad de El Yerbal mantiene la suspensión de las clases.

Esperan quitar el candado y esta vez, que el compromiso de las autoridades permita terminar una infraestructura que consideran indispensable para garantizar el acceso de los niños a una educación en condiciones adecuadas.