Comunidades de Santander lanzan alerta por convocatoria para definir el futuro de Santurbán

Pequeños mineros, líderes sociales y comunidades de la provincia de Soto Norte, en Santander, manifestaron su rechazo a la convocatoria realizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) para adelantar una mesa de concertación sobre la delimitación del páramo de Santurbán, al considerar que el proceso se está desarrollando sin el tiempo suficiente para garantizar una participación amplia de los habitantes de la región.

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De acuerdo con un comunicado difundido por las organizaciones, la reunión fue convocada para el próximo 4 de julio en Bucaramanga, cuando falta menos de un mes para el cambio de gobierno.

Los representantes de las comunidades dicen que la citación fue inesperada y que intenta avanzar en un tema que, según ellos, no se logró acordar durante varios años.

Protestas de pequeños mineros. Foto: Cortesía a Semana

En el documento, los pequeños mineros señalan que el Ministerio intenta resolver “en una sola jornada lo que no logró concertar en casi una década”, y consideran que esto “no constituye un ejercicio de participación amplia, eficaz y deliberativa como lo ordenó la Corte Constitucional, sino un intento de dejar resuelto, de manera apresurada, un asunto estructural que debería abordar con calma el próximo Gobierno”.

La presidenta de Asomineros, Ivonne González, cuestionó la convocatoria y pidió que el proceso sea revisado durante el empalme presidencial.

“Este Gobierno saliente está intentando meter un mico a la delimitación de Santurbán. En 2022, como Vetas, le pedimos al Ministerio de Ambiente una delimitación parcial y nos dijeron que no, que el macizo no se podía dividir.

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Hoy, a días de dejar el cargo, están haciendo justamente eso. Hago un llamado al presidente electo, Abelardo De la Espriella, para que durante el empalme pare todo esto”, afirmó.

Las organizaciones también recordaron que la convocatoria se produjo pocos días después de que el Tribunal Administrativo de Santander sancionara por desacato a la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez Torres, por el incumplimiento de los cronogramas relacionados con la delimitación del páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín, ordenada por la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-361.

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Según el comunicado, la funcionaria fue sancionada con una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Frente a esa decisión judicial, González sostuvo que las comunidades mantienen sus reparos frente al proceso adelantado por el Ministerio.

“Recibimos con agrado el desacato del Tribunal a la Ministra de Ambiente, pero tenemos que poner esta alerta por el mico o elefante que le quieren meter a la delimitación del Páramo de Santurbán. Lo que están citando es una convención del Pacto Histórico. Hacemos un llamado a la Procuraduría, porque este Gobierno no puede seguir violando todos los principios del Acuerdo de Escazú”, expresó.

Los representantes de las comunidades afirmaron que la urgencia con la que fue convocada la mesa de concertación responde a la intención de dejar definido el proceso antes de la posesión del nuevo Gobierno. Asimismo, sostuvieron que el Ministerio estaría replicando mecanismos de participación similares a otros procesos de socialización realizados en municipios como Girón y Floridablanca, donde, según denunciaron, la asistencia fue reducida.