Fico Gutiérrez y la reunión con Abelardo De La Espriella en Barranquilla: ¿de qué hablarán?

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo por medio de su cuenta de X que se encuentra en Barranquilla con el fin de sostener una reunión con el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella.

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“Llegando a Barranquilla, donde en horas de la tarde sostendré una reunión con el presidente electo Abelardo De La Espriella. Seguramente, será un encuentro muy productivo para Medellín y para el país. Desde Medellín y Antioquia, supimos resistir el desgobierno y el odio de Petro”, dijo.

De igual manera, envió un mensaje asegurando que el país se debe construir desde las regiones. “A Colombia la sacamos adelante desde las regiones. Que vengan cosas buenas para Colombia”, indicó.

Se espera que después del encuentro se conozcan detalles de lo que conversaron sobre Medellín y Antioquia, una de las regiones clave para la elección de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia.