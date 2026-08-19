El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella oficializó este miércoles 19 de agosto un nuevo cambio en la dirección del Instituto Nacional de Vías (Invías), mediante el Decreto 1259, firmado por la ministra de Transporte, Elsa Noguera.

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El Invías es una entidad pública de Colombia adscrita al Ministerio de Transporte. Foto: INVIAS

La decisión pone fin al encargo que venía ejerciendo William Molano Rodríguez como director general del Invías, cargo que ocupaba desde el pasado 6 de agosto, cuando fue encargado mediante el Decreto 1103 de 2026.

En su reemplazo, el Ejecutivo nombró en propiedad a Juan Camilo Ostos Romero como director general del Invías, en el cargo correspondiente al código 0015, grado 25.

Ostos Romero ya hacía parte de la estructura del Invías. Hasta ahora se desempeñaba como director técnico en la Dirección de Ejecución y Operación. Con el nuevo decreto, pasará a asumir la dirección general de la entidad.

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Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

El documento señala que la terminación del encargo de Molano Rodríguez y el nombramiento de Ostos se producen a partir de la fecha de expedición del decreto.

La decisión se suma a los otros nombramientos que viene realizando la administración De La Espriella en entidades del sector público durante sus primeras semanas de gobierno.

El decreto establece además que tanto Molano Rodríguez como Ostos Romero deberán ser notificados de la decisión a través de la Subdirección de Talento Humano del Ministerio de Transporte.