Trece carreteras en Colombia permanecen afectadas por el terremoto, según Invías

El terremoto que azotó a Colombia en las últimas horas sigue dejando graves afectaciones en la movilidad del país. El Instituto Nacional de Vías (Invías) reportó a través de un comunicado que un día después de la emergencia, aún hay 13 corredores viales que presentan problemas para transitar.

Desde esa entidad informaron que sobre la ruta que conduce del municipio de Calarcá a Cajamarca, se presentan por lo menos tres puntos afectados que, por el momento, tienen cierre parcial y la vía está habilitada a un solo carril.

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En el camino que conduce a Armenia - Montenegro - Alcalá también se ha registrado caída de arbustos y otras plantas, además, hay un deslizamiento de tierra que habría afectado las capas superficiales del terreno.

En la ruta que lleva del municipio de Cartago a Alcalá también hay un deslizamiento de tierra que deja afectación total de la carretera. Esa situación ha provocado una atención prioritaria por parte del Invías.

¿Qué ocurre en la vía que conecta a Caldas con Tolima?

El puente que comunica a Libertad con Fresno se presentan cuatro puntos afectados sobre los kilómetros 33, 36, 43 y 47, donde en algunos casos ya se habilitó el paso a un solo carril. Las autoridades trabajan para recuperar la movilidad completa.

El departamento de Caldas fue unas de las regiones más golpeadas por el sismo, teniendo en cuenta que Pereira, su capital, es uno de los municipios en Colombia que más registra personas muertas, heridas y daños estructurales tras el fenómeno natural.

En la vía que comunica a Caldas con el departamento de Risaralda, específicamente en la vía Cauyá - La Felisa, en Quinchía también se registró una afectación total de la carretera tras un deslizamiento de tierra. Ese corredor ya se encuentra habilitado totalmente en la actualidad.

Risaralda y Valle del Cauca

En el Valle del Cauca la afectación se reporta en la vía que conduce de Cali al Cruce de la Ruta 40, conocida como Loboguerrero en el municipio de Dagua, donde se prioriza la atención para volver a habilitar el paso.

Mientras que en la ruta de Santa Cecilia - Asia, en Pueblo Rico, Risaralda, también hay una afectación total de la calzada por un deslizamiento de tierra tras el terremoto. Estas son las principales carreteras administradas por el Invías que hoy siguen golpeadas por la emergencia que vive Colombia.